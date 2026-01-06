الري: حملات شاملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل

18 حجم الخط

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تتخذ إجراءات شاملة لحماية نهر النيل من مختلف أشكال التعديات التي تؤثر سلبًا على القطاع المائي، وتمكن المجرى من إمرار التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة للاستهلاك.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن أي تعدٍ على المجرى المائي لنهر النيل يؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إزالة التعديات على مجرى النيل، خاصة في فرع رشيد بعدد من المحافظات، ضمن جهود الوزارة لاستعادة القطاع المائي وضمان توفير الاحتياجات المائية لمختلف أنواع الاستخدام.

ونوه محمد غانم، بأن وزارة الري بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحافظات تتخذ إجراءات فورية للتعامل مع أي تعدٍ قبل أن يتفاقم، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المصرية يقظة وتتصرف فورًا لحماية المجرى المائي.

وأشار محمد غانم، إلى أن أراضي طرح النهر تُعد جزءًا من المجرى المائي، وأن أي مبانٍ مخالفة على هذه الأراضي تُعد مخالفة قانونية، مشددًا على أن الحملات الأخيرة على فرع رشيد تهدف لإزالة التعديات وضمان عدم تعريض هذه الأراضي للغمر في فترات ارتفاع مناسيب المياه، بما يحافظ على استقرار القطاع المائي.

كان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى قد عقد اجتماعا لمتابعة أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا - حلوان).

وأشار الدكتور سويلم لمجهودات وزارة الموارد المائية والري فى إزالة العديد من حالات الردم والتعديات بقطاع شبرا حلوان وبصفة خاصة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، بالتنسيق التام مع لجنة تصويب التواجدات على أراضى طرح النهر بالقطاع شبرا حلوان وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية.

