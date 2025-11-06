منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات الفاعلة والإرادة السياسية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والمخاطر والتحديات المختلفة بفعالية وكفاءة.

جاء ذلك فى الكلمة التى وجهتها وزيرة التنمية المحلية اليوم إلى الجلسة الوزارية للمنتدى الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي فى الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ لعام 2025 والمنعقد خلال الفترة من 7-8 نوفمبر الجاري فى جمهورية الصين بحضور وانج شيانج شي وزير إدارة الطوارئ الصيني وعدد من الوزراء والمسئولين من مختلف دول العالم.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بتوجيه كلمة مسجلة ممثلة لجمهورية مصر العربية فى الجلسة الوزارية للمنتدى، ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى حكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة هذا المنتدى المتميز وعلى الجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة إدارة الطوارئ الصينية فى قيادة هذا الإطار الدولى الهام وتعزيز التعاون متعدد الأطراف فى مجالات الوقاية والاستجابة والتعافي من الكوارث.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات تاريخية راسخة تحولت عبر العقود إلى شراكة استراتيجية شاملة تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتعزيز السلام والتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فى مجال إدارة الطوارئ والحد من الكوارث تشهد العلاقات الثنائية تطورًا نوعيًا يعكس التزام البلدين بتعميق التعاون وتبادل الخبرات فى هذا القطاع الحيوي، ومنذ إنضمام مصر رسميًا إلى عضوية منتدى "بريدريم" فى نوفمبر 2024 حرصنا على أن نكون شريكًا فاعلًا ومساهمًا ايجابيًا فى تحقيق أهدافه.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه فى هذا الإطار استضافت مصر فى فبراير 2025 دورة تدريبية إقليمية متخصصة لتأهيل الكوادر الأفريقية فى مجال إدارة الطوارئ والأزمات بمشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين وبحضور متميز من وزارة إدارة الطوارئ الصينية، كما سعدنا باستقبال السيد/ هو مينغلانج نائب وزير إدارة الطوارئ الصيني على رأس وفد رفيع المستوى زار القاهرة في مطلع سبتمبر الماضى حيث اطلع الوفد على منظومة إدارة الطوارئ المصرية على المستويين المحلى والوطني وكانت هذه الزيارة محطة مهمة فى مسيرة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين في هذا المجال الحيوي.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه انطلاقًا من مسئوليتنا كدولة أفريقية تمتلك خبرات متراكمة وبنية تحتية متقدمة فى مجال إدارة الطوارئ تعمل مصر حاليًا على دراسة إنشاء مركز إقليمي لإدارة الطوارئ والأزمات يخدم القارة الأفريقية ويكون مقره القاهرة ليكون جسرًا لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والتدريب بين الصين وإفريقيا ونموذجًا عمليًا لتجسيد مبادئ مبادرة الحزام والطريق فى خدمة التنمية والأمن الإنساني.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية التزام جمهورية مصر العربية الكامل والراسخ بدعم منتدى "بريدريم" ومساندة جميع مبادرته سعيًا إلى تعزيز التضامن الدولي وتبادل الخبرات التقنية والإنسانية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة وآمنة لشعوبنا، كما نتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع الدول الأعضاء والشركاء وتحويل الرؤى والطموحات المشتركة إلى مشروعات واقعية ملموسة تخدم الإنسانية.

