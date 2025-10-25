مستشار وزير الري الأسبق: التوعية حل أمثل لمواجهة التعديات على نهر النيل

أكد الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أن تغليظ العقوبات ليس الحل الأمثل لمواجهة التعديات على نهر النيل، مشددًا على أن التوعية هي السبيل الحقيقي لحماية هذا الشريان الحيوي لكل مواطن.

وأضاف: "النهر هو نهر كل مواطن مصري، وليس ملكًا لوزارة أو جهة معينة، ويجب الحفاظ عليه وحماية المواطنين أيضًا"، قال القوصي.

حجم منظومة المياه وأزمات التعديات

وأوضح القوصي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن منظومة المياه في مصر كبيرة جدًا وتصل إلى نحو 33 ألف كيلومتر.

وأضاف أن هناك خروقات كبيرة في أراضي طرح النهر من قبل بعض المواطنين، وأن هذه المناطق تتعرض لأزمات متكررة كل صيف، مشيرًا إلى تأثر مجرى النهر بسوء تدفق المياه من السد الإثيوبي في بعض المناطق.

حرم النيل: تعويضات للأضرار ولا تنازل عن حماية المجاري

وشدد القوصي على أن وزارة الري حددت بدقة مناطق الحرم لنهر النيل ولكل الترع، وأن أغلب المباني المقامة على حرم النيل صغيرة ومؤقتة، ويمكن تعويض ساكنيها بسهولة.

وتابع: "لا أرى مانعًا في التعويض، لكن ما لا يمكن قبوله هو ترك حرم مجرى نهرنا عرضة للتعدي".

نظام صارم للتعامل مع التعديات

وأشار القوصي إلى أن الدولة ستتعامل بلطف مع الحالات المتضررة، مع وضع نظام صارم يلتزم به الجميع.

وأضاف أن هناك حصرًا كاملًا لكل حالات التعدي على أراضي طرح النهر تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.