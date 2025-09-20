مدارس الإسكندرية تستقبل طلاب أولى ابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول يوم دراسة (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا لرصد استقبال مدارس محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، طلاب الصف الأول الابتدائي في العجمي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول أيام العام الدراسي الجديد، وسط فرحة الأطفال.

طلاب الصف الأول الابتدائي بالعجمي

حضر تحية العلم في طابور الصباح كل من هبة سليمان مدير ادارة العجمي التعليمية وخالد حماد وكيل الإدارة، علي محسن مدير إدارة التعليم الابتدائي، جمال الطلخاوي رئيس مجلس أمناء الإدارة، حلمي عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الأمناء، مدحت عبدالخالق مدير أمن الإدارة.

توزيع الحلوى على الطلاب

وجرى تسليم الكتب لكل الطلاب المتواجدين في الفصول وكذا توزيع الحلوى وبعض الأدوات المدرسية على الطلبة.

قالت هبة سليمان، مدير الإدارة: “أول يوم الدراسة لطلاب الصف الأول هو يوم مميز للطالب ولنا جميعا فنحن حريصون على راحة الطالب وألا تأخذه رهبة في أول أيام المدارس، ونقدم لهم بعض الفقرات الترفيهية قبل طابور الصباح لتحفيزهم”.

تسليم الكتب لكل الطلاب

وأوضحت مدير الإدارة، أنه جرى تسليم الكتب لجميع الطلاب ووضعها على الديسكات وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، وتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن، وذلك دون النظر لدفع المصروفات من عدمه.

الحصة الأولى

وأشار خالد حماد، وكيل الإدارة إلى أن اليوم يتضمن دخول الصف الأول الابتدائي فقط لمدارس العربي، وتواجدت الإدارة في المدارس، للتأكد من عدم وجود أي مشكلات وانتظام العملية التعليمية بشكل سلسل، وغدا سيكون التجريبي والصفوف الأولى في باقي المدارس.

مجلس الأمناء وأولياء الأمور

وأضاف علي محسن، مدير التعليم الابتدائي: مدارس التعليم العام استعدت بشكل جيد لبدء العام الدراسي الجديد وشاهدنا انتظام العملية التعليمية وسط جو مبهج أزال الرهبة من قلوب أولادنا.

وقال جمال الطلخاوي، رئيس مجلس الأمناء، إن المجلس حرص علي التواجد ممثلا عن أولياء الأمور للتأكد من عدم وجود أي مشكلات ومشاركة الإدارة في أول أيام المدارس وإزالة أي معوقات قد تحدث والحمد لله لا يوجد ما يعكر الصفو.

وأوضح حلمي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الأمناء، أن المجلس تحدث مع أولياء الأمور أمام المدارس للتأكد من أن كل شيء يسير في الطريق الصحيح، لافتا إلى أنه جرى توزيع حلوى وأدوات مدارس على التلاميذ كنوع من المشاركة.

