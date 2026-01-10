السبت 10 يناير 2026
محافظات

طلاب أولى ثانوي بالإسكندرية: امتحان اللغة العربية سهل والوقت كافي (فيديو)

 تباينت آراء طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الإسكندرية، حول امتحان مادة اللغة العربية من أمام لجنة مدرسة  أحمد زويل، وسط تواجد أولياء الأمور وإدارة المدرسة. 

السيسي يستقبل الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

تعليم الغربية: انتظام امتحانات منتصف العام لصفوف النقل بجميع الإدارات

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد آراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية. 

 وقال الطالب صبحى محمد، إن الامتحان سهل والأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط على خلاف بعض الأسئلة بالنحو والتي تحتاج إلى وقت كافى.

وأكد الطالب محمد سليمان، أن الامتحان سهل وبسيط ولا يوجد أى أسئلة صعبة وفى مستوى جميع الطلاب، موضحا أن التعبير كان يتحدث عن الأمل ويحتاج إلى وقت كافى للمراجعة النهائية.

وكان الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 انطلقت صبيحة اليوم السبت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ، وكذلك لامتحانات النقل للتعليم العام والفني.

وأشار إلى أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، والمتابعة الميدانية.

فيما قام ( أبوزيد) بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

 كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

وأشاد أبوزيد بالتزام كافة أطراف منظومة العملية الامتحانية من قيادات وطلاب ومعلمين ومديري مدارس وموجهين، حيث انطلقت اللجان بهدوء وتم فتح المظاريف وانتظمت العملية الامتحانية دون حدوث أية معوقات.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

