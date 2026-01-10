الجيش السوري يعلن توقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود في حلب

18 حجم الخط

أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود، وهو آخر حي يتحصن به المقاتلون الأكراد في مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وفق وكالة "سانا".

ونقلت "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش أنه سيجري وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءا من الساعة الثانية عشرة بتوقيت جرينيتش.

وأضافت الهيئة أنه سيجري ترحيل المسلحين الأكراد المتحصنين في مستشفى ياسين نحو مدينة الطبقة التابعة للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وأن الجيش سيبدأ تسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وينسحب تدريجيا من شوارع حي الشيخ مقصود.

قسد استهدفت النقاط الأمنية في حلب لثمانية أشهر

بدوره، أكد محافظ حلب عزام الغريب أن المنطقة عانت على مدى ثمانية أشهر من تصرفات قسد واستهدافها للنقاط الأمنية، مشيرا إلى أن قسد حاولت منع المدنيين من الخروج من الأحياء واستخدمتهم دروعا بشرية.

وقال محافظ حلب، في مؤتمر صحفي جمعه ووزيري الإعلام حمزة المصطفى، والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، إن "انتهاكات تنظيم قسد تكررت مرارا، والدولة تحلت بالصبر ودعت للتهدئة حفاظا على حياة الناس، لكن قسد صعدت اعتداءاتها على أحياء حلب وتسببت بمقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 70 معظمهم نساء وأطفال".

وأضاف أن جرائم تنظيم قسد دفعت الجيش العربي السوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة لبسط الأمن في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية؛ فور انتهاء الجيش من عمليات التمشيط بدأت مؤسسات الدولة الخدمية بدخول هذه الأحياء بالتنسيق مع الجيش.

انتشار وحدات الأمن الداخلي السوري في حي الشيخ مقصود

جاءت تصريحات محافظ حلب ‌‏بعد ساعات من بيان أصدرته قسد، ونشرته وكالة "رويترز"، حيث نفت فيه سيطرة الجيش السوري على حي الشيخ مقصود في حلب، فيما أعلنت وكالة "سانا" أن انتحاريا تابعا لتنظيم قسد قام بتفجير نفسه في حلب.

من جهتها، نشرت صفحة وزارة الداخلية السورية على "فيسبوك" صورا أكدت خلالها انتشار وحدات الأمن الداخلي السوري في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، ضمن ما وصفته بـ"خطة مدروسة تهدف إلى إعادة تثبيت الأمن والاستقرار، وذلك عقب القضاء على المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم قسد على يد الجيش العربي السوري".

حماية المدنيين والسيطرة على المسلحين الأكراد

وقالت: باشرت الوحدات مهام حماية المدنيين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي خروقات أو مظاهر فوضى، وذلك بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش العربي السوري المنتشرة في الحي.

وكان الجيش السوري قد أعلن السبت انتهاء عملية تمشيط حي الشيخ مقصود في الجهة الشمالية لمدينة حلب بشكل كامل بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة.

وقال الجيش السوري إنه أنهى تمشيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، في إشارة إلى سيطرته على المنطقة من المسلحين الأكراد.

اتفاق أمريكي أردني لدعم سوريا

إلى ذلك، استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، وبحث معه تطورات الأوضاع في سوريا "في سياق التعاون والتنسيق" لدعم الحكومة السورية في جهود ضمان أمن سوريا وسيادتها ووحدتها، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية.

وأكد الصفدي وبراك استمرار العمل على تطبيق خريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا، وفق البيان.

والجمعة، أجرى وزير الخارجية الأردني اتصالا مع نظيره السوري أسعد الشيباني وبحث معه تطورات الوضع معبر عن موقف الأردن في دعم الحكومة السورية في حماية أمن سوريا واستقرارها.

اتفاق 10 مارس 2025 أثار الاشتباكات

وتجددت المواجهات بين "قسد" والجيش السوري عقب محادثات عقدت الأحد الماضي لتنفيذ اتفاق مارس الذي وقع في 10 مارس 2025، يقضي بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة، إلا أن هذه المحادثات لم تسفر عن نتائج عملية لتطبيق الاتفاق.

وأدت المواجهات إلى نزوح نحو 159 ألف شخص من أحياء محافظة حلب، فيما أعلنت محافظة حلب، في بيان الخميس، أنها فتحت ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة.

مصادرة أسلحة ثقيلة تابعة لتنظيم قسد

وكانت قوات الجيش السوري قد صادرت في وقت سابق عددًا من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل حي الشيخ مقصود بحلب، كانت تستخدمها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لاستهداف أحياء مدينة حلب.

كما اتهمت وزارة الدفاع السورية قوات “قسد” بمنع أهالي حي الشيخ مقصود من مغادرة الحي لتستخدمهم كدروع.

