السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قصف مدفعي وغارات وإطلاق نار مكثف بعدة مناطق في غزة

غزة
غزة
18 حجم الخط

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات على مدينة غزة ووسط القطاع، وقصفت مدفعيته المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، في تواصل لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

قصف دير البلح

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.

وأضافت الوكالة أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت شرقي دير البلح ومخيم البريج وحي التفاح بمدينة غزة.

كما تجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال العسكرية شرق مدينة خان يونس، وشمال مدينة رفح جنوبا.

وأطلقت الآليات العسكرية الاسرائيلية والطيران المروحي النيران المكثفة على شرقي خان يونس، وصوب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 463، وإجمالي الإصابات إلى 1,269.

ورغم دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، منذ يوم الأربعاء الماضي، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر أدت إلى استشهاد 20 فلسطينيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصف دير البلح غزة الاحتلال الإسرائيلي خان يونس مدينة غزة

مواد متعلقة

إعلام أمريكي: إدارة ترامب تعتبر "مجلس السلام" بديلا عن الأمم المتحدة وصلاحياته تتخطى غزة

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

تعيين اللواء الأمريكي جاسبر جيفرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية ونزع السلاح في غزة

ضمنهم اللواء حسن رشاد، ترامب يعلن تشكيل مجلس السلام للإشراف على خطته في غزة

أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

وزير جيش الاحتلال: دمرنا حي الشجاعية في غزة بالكامل
ads

الأكثر قراءة

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم السبت بالأسواق

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية في الجيزة

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

أخبار مصر: الأسماء الكاملة لـ"مجلس السلام" في غزة، قصة مأساوية بوفاة 5 أشقاء ببنها، السنغال تهدد المغرب، موقعة مصر ونيجيريا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية