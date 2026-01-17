السبت 17 يناير 2026
رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
يحتضن ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويواصل النجم المصري محمد صلاح غيابه عن ليفربول في الوقت الحالي، ويستعد مو صلاح لخوض مباراة تحديد المركز الثالث رفقة المنتخب الوطني، في كأس أمم إفريقيا، مساء اليوم ضد نيجيريا.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

 

وكان فريق ليفربول اكتفى بالتعادل في آخر 3 مباريات من بطولة الدوري الإنجليزي، أمام ليدز يونايتد، فولهام وآرسنال.

 

ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.

 

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي


تنطلق مباراة ليفربول أمام بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز  بمواجهة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي 

السبت 17 يناير 2026

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساءً -  ملعب أولد ترافورد
ليفربول ضد بيرنلي - 5 مساءً - ملعب آنفيلد
تشيلسي ضد بيرنتفورد - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج
توتنهام ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً - استاد توتنهام هوتسبير
سندرلاند ضد كريستال بالاس - 5 مساءً -  ملعب النور
ليدز يونايتد ضد فولهام - 5 مساءً - ملعب إيلاند رود
نوتينجهام فورست ضد آرسنال - 7:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

الأحد 18 يناير 2026

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 4 مساءً - ملعب مولينيو
أستون فيلا ضد إيفرتون- 6:30 مساءً - ملعب فيلا بارك

الإثنين 19 يناير 2026

برايتون ضد بورنموث - 10 مساءً- ملعب فالمر

الجريدة الرسمية