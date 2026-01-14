الأربعاء 14 يناير 2026
محافظات

"شمال سيناء الأزهرية" تستعد لانطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أزهر شمال سيناء
أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية عن استعداداتها لبدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد شمال سيناء التي ستنطلق غدا الخميس.

انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وأعلنت المنطقة أن عدد الطلاب الشهادة الابتدائية يبلغ 901 طالب وطالبة وعدد الطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية 545 طالبا وطالبة، وبلغ عدد لجان الشهادة الابتدائية 27 لجنة وعدد لجان الشهادة الإعدادية 28 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وعقد محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان للشهادتين الابتدائية والإعدادية وتناول عددا من النقاط الهامة والتي تدور حول مصلحة الطالب وتوفيق كافة سبل الراحة والأمان داخل اللجان الامتحانية.

وأوضح ياسر النجار، مدير ادارة الامتحانات بالمنطقة، بأن غرفة العمليات بديوان عام المنطقة تعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالامتحانات وأنها تعمل على تيسير كافة سبل الراحة للطلاب، وأن جميع اللجان بها خدمات طبية ومؤمنة تأمينا كاملا من رجال الشرطة المصرية، وذلك حرصا على الانضباط وسلامة الطلاب.

