السبت 17 يناير 2026
رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
يستضيف ملعب أولد ترافورد ديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويغيب النجم المصري عمر مرموش عن مانشستر سيتي لارتباطه بالمشاركة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا ومباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا، مساء اليوم ضد نيجيريا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، ماكس ألين، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ريان شرقي، فيل فودين، أنطوان سيمينيو.

خط الهجوم: هالاند.

ويأمل مانشستر سيتي العودة إلى سكة الانتصارات بعدما تعادل في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي مع كل من سندرلاند، تشيلسي وبرايتون.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد 

تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.


ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني برصيد 43 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 32 نقطة ويحتل المركز السابع.

 

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز  بمواجهة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي 

السبت 17 يناير 2026

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساءً -  ملعب أولد ترافورد
ليفربول ضد بيرنلي - 5 مساءً - ملعب آنفيلد
تشيلسي ضد بيرنتفورد - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج
توتنهام ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً - استاد توتنهام هوتسبير
سندرلاند ضد كريستال بالاس - 5 مساءً -  ملعب النور
ليدز يونايتد ضد فولهام - 5 مساءً - ملعب إيلاند رود
نوتينجهام فورست ضد آرسنال - 7:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

الأحد 18 يناير 2026

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 4 مساءً - ملعب مولينيو
أستون فيلا ضد إيفرتون- 6:30 مساءً - ملعب فيلا بارك

الإثنين 19 يناير 2026

برايتون ضد بورنموث - 10 مساءً- ملعب فالمر

الجريدة الرسمية