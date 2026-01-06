الثلاثاء 06 يناير 2026
ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، وفاء عامر كبيرة السجن بأحداث الست موناليزا

وفاء عامر
وفاء عامر
تشهد أحداث مسلسل الست موناليزا ظهور الفنانة وفاء عامر داخل سجن النساء، وتظهر في شخصية كبيرة السجن، التي تقابل مي عمر وتساندها في الحصول علي حقها.

 

وتشهد أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الست موناليزا، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر والمقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2026، دخولها السجن في إحدى القضايا التي تلفق لها.

 

وتستكمل حاليا الفنانة مي عمر تصوير المشاهد الداخلية لمسلسل “الست موناليزا”، حيث قام فريق عمل المسلسل ببناء الديكورات الرئيسية، داخل استوديو المغربي بمنطقة سقارة، ويستغرق التصوير عدة أسابيع، بين الاستوديوهات الداخلية وبعض المناطق والشوارع بالقاهرة.

 

ومن المفترض أن يستمر التصوير حتى منتصف شهر رمضان المقبل، بالرغم من عرض المسلسل ضمن سباق دراما رمضان 2026، إلا أن التصوير قد انطلق متأخرًا بعض الشيء، مما سوف يضطر أبطال المسلسل لاستكماله خلال عرض العمل على الشاشات.

من جانب آخر، فاجأ المخرج محمد سامي زوجته الممثلة مي عمر أثناء تصويرها مسلسل "الست موناليزا” المقرر طرحه في موسم رمضان القادم 2026 بحضوره بعض جلسات التصوير.

ونشر السيناريست محمد بشير مؤلف مسلسل “الست موناليزا” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعه مع النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي أثناء زيارته لها في لوكيشن تصوير العمل، وعلق عليها: “زيارة غالية قوي قوي”.

مسلسل “الست موناليزا”

وتشهد أحداث مسلسل “الست موناليزا” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر قصة حب لها مع الفنان أحمد مجدي، الذي يساعدها على الانفصال من زوجها الأول، ويقف بجانبها في مراحل كثيرة، ولكن تقوم شقيقته التي تلعب دورها الفنانة إنجي المقدم، بإفساد العلاقة بينهما.

صناع مسلسل الست موناليزا

يتكون مسلسل الست موناليزا من 30 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وسيعرض على شاشة MBC مصر، ويشارك في العمل كل من: محمود عزب ووفاء عامر وشيماء سيف وأحمد مجدي وجوري بكر. 

