مي عمر تتورط في جريمة قتل صديقتها إنجي المقدم في "الست موناليزا"

18 حجم الخط

انتهت الفنانة مي عمر من تصوير عدد من المشاهد المهمة ضمن أحداث مسلسل الست موناليزا، وكان من بين تلك المشاهد، واقعة قتلها صديقتها "إنجي المقدم"، عن طريق الخطأ، بعدما نشبت بينهما خلاف كبير.

مسلسل مي عمر الجديد

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن المشهد كان عبارة عن خلاف كبير تحول إلى اشتباك، وقامت مي عمر بدفع صديقتها بقوة لتسقط أرضا وتصطدم رأسها بالطاولة مما يتسبب في مقتلها.

وأضاف المصدر أن أحداث المسلسل تتوالى بعد إلقاء القبض على مي عمر التي تجسد شخصية موناليزا، وتحاول إثبات أن الواقعة قتل عن طريق الخطأ.

تصوير المشاهد الداخلية لمسلسل “الست موناليزا”

وتستكمل حاليا الفنانة مي عمر تصوير المشاهد الداخلية لمسلسل “الست موناليزا”، حيث قام فريق عمل المسلسل ببناء الديكورات الرئيسية، داخل استوديو المغربي بمنطقة سقارة، ويستغرق التصوير عدة أسابيع، بين الاستوديوهات الداخلية وبعض المناطق والشوارع بالقاهرة.

ومن المفترض أن يستمر التصوير حتى منتصف شهر رمضان المقبل، بالرغم من عرض المسلسل ضمن سباق دراما رمضان 2026، إلا أن التصوير قد انطلق متأخرًا بعض الشئ، مما سوف يضطر أبطال المسلسل لاستكماله خلال عرض العمل على الشاشات.

من جانب آخر، فاجأ المخرج محمد سامي زوجته الممثلة مي عمر أثناء تصويرها مسلسل "الست موناليزا” المقرر طرحه في موسم رمضان القادم 2026 بحضوره بعض جلسات التصوير.

ونشر السيناريست محمد بشير مؤلف مسلسل “الست موناليزا” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعه مع النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي أثناء زيارته لها في لوكيشن تصوير العمل، وعلق عليها: “زيارة غالية قوي قوي”.

مسلسل “الست موناليزا”

وتشهد أحداث مسلسل “الست موناليزا” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر قصة حب لها مع الفنان أحمد مجدي، الذي يساعدها على الانفصال من زوجها الأول، ويقف بجانبها في مراحل كثيرة، ولكن تقوم شقيقته التي تلعب دورها الفنانة إنجي المقدم، بإفساد العلاقة بينهما.

صناع مسلسل الست موناليزا

يتكون مسلسل الست موناليزا من 30 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وسيعرض على شاشة MBC مصر، ويشارك في العمل كل من: محمود عزب ووفاء عامر وشيماء سيف وأحمد مجدي وجوري بكر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.