استديو ماسبيرو النهري يشهد تصوير أول برنامج على الهواء

18 حجم الخط

شهد استديو ماسبيرو النهري اليوم الأربعاء، تصوير أول برنامج على الهواء مباشرة، وذلك بعد تقديم عدة برامج مسجلة في الأسابيع الماضية.

وعلى مدى اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 تقدم الفضائية المصرية على الهواء مباشرة فترة مفتوحة، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2026، وتقديم هبة شامل ونهى مروان.

وكان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد افتتح استديو ماسبيرو النهري في أكتوبر 2025، وذلك بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومجدي لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام ومحمد إبراهيم رئيس التليفزيون.

المجلس الاستشاري للوطنية للإعلام يناقش تطوير ماسبيرو

وسبق وعقد المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الدكتور أشرف العربي، في الـ 24 من ديسمبر اجتماعًا مطولًا، بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، لمناقشة ما تم طرحه في اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في اجتماعاته الأخيرة بشأن تطوير ماسبيرو.

ومن المقرر أن يعود المجلس للاجتماع خلال أيام لمناقشة التصورات التي يقدمها فريق عمل برئاسة عبد الفتاح الجبالي بشأن رفع مستوى الأداء الاقتصادي لماسبيرو، وتحقيق الاستدامة، وحل مشاكله التي تراكمت عبر عقود.

المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام

يذكر أن المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام يضم نخبة من الخبراء، ويعمل بشكل تطوعي، بدون مقابل.

وفي وقت سابق، وفي إطار توجيهات الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتطوير القنوات الإقليمية عقد الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح رئيس قطاع القنوات الإقليمية مع رؤساء القنوات الإقليمية اجتماعا لبحث واستعراض استراتيجية وأهداف القنوات الإقليمية.

وتطرق الاجتماع إلى دور القنوات الخدمي والتنموي المتمثل في التعبير عن طبيعة الإقليم الموجود به كل قناة وثقافته وبيئته والمشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع ونقلها للمشاهدين، إلى جانب التعبير عن أفكار وآمال وطموحات مواطني الإقليم وعرض نماذج الموهوبين لاكتشاف مواهب جديدة وتقديمها للمجتمع فى كافة المجالات وذلك من خلال التواجد بالكاميرا فى الشارع بالقرى والنجوع والمدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.