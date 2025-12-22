عرض مسلسل "بطل العالم" لـ عصام عمر يناير المقبل

18 حجم الخط

ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل “بطل العالم” للفنان عصام عمر، خلال شهر يناير المقبل، حيث طرحت منصة يانجو بلاي البوستر الرسمي للمسلسل، والذي من المفترض أن يعرض قبل شهر رمضان المقبل.

تدور أحداث مسلسل بطل العالم في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف.

تتمحور القصة حول شخصية صلاح، حيث ينتقل من الملاكمة إلى عالم الحراسة الشخصية ليلتقي بدنيا للبحث عن ميراثها وحمايتها من شر لورد الرهانات.

قصة مسلسل بطل العالم

بعد خسارته بطولة العالم، يتحول صلاح بطل أفريقيا في الملاكمة إلى حارس شخصي يبحث عن فرصة ثانية. تتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات.

ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

أبطال مسلسل بطل العالم

يضم مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم، بما في ذلك محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا وجيهان الشماشرجي، مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل على منصة "يانجو بلاي"

