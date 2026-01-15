فريق بحث لكشف حقيقة وفاة عامل بالبطاس من عدمه في مطعم بالجيزة

18 حجم الخط

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات واقعة وفاة، إثر تعرضه لحروق شديدة، أثناء تأدية عمله داخل أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل المطعم للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وكشف التحريات الاولية من خلال مناقشة شهود العيان، تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 16 عامًا، وأنه أثناء قيامه بمهام عمله وتنظيف "عربة الجريل" مستخدمًا مادة "البطاس" الكاوية، صعد فوق العربة لإتمام التنظيف، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضًا، أدى الي الارتطام رأسه بالأرض بقوة، وتزامن ذلك مع انسكاب المادة الكاوية على جسده أثناء تواجده على الأرض لفترة، ما أسفر عن إصابته بحروق بالغة أودت بحياته في الحال.

وكان قد تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بورود بلاغ عن مصرع عامل حرقًا داخل مطعم بدائرة قسم الطالبية.

وعلى الفور، أمر العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، بانتقال القيادات الأمنية لموقع الحادث، حيث توجه العقيد كريم فوزي، مفتش مباحث الطالبية، والمقدم عبد الحميد مرسي، رئيس المباحث، والقوة المرافقة لهما لفحص ملابسات الواقعة.

وعقب المعاينة، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة. وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة، كما صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

