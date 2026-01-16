تركيا تكثف المحادثات مع بريطانيا لشراء طائرات "يوروفايتر تايفون" المقاتلة

18 حجم الخط

كثفت تركيا جهودها الدبلوماسية العسكرية لشراء طائرات "يوروفايتر تايفون" المقاتلة، وزادت من الاتصالات مع الشركة المصنعة والدول الشريكة المشاركة في التصنيع.

شراء طائرات "يوروفايتر تايفون" المقاتلة

فقد التقى وزير الدفاع يشار غولر يوم الخميس في أنقرة بتشارلز وودبورن، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إيه إي سيستمز"، وسفيرة المملكة المتحدة لدى أنقرة جيل موريس.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ناقش الاجتماع الجوانب الفنية لعملية اليوروفايتر والتعاون الأوسع في صناعة الدفاع، وفقا لمعلومات تم الحصول عليها من وزارة الدفاع.

ومن المقرر أن يزور قائد القوات الجوية التركية ضياء جمال كاديوغلو قطر هذا الأسبوع بعد اجتماعات سابقة في إيطاليا، وهي دولة شريكة أخرى في برنامج اليوروفايتر.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن كاديوجلو سيعقد اجتماعا ثلاثيا في قطر مع قادة القوات الجوية في المملكة المتحدة وقطر.

إجمالي الطائرات المخطط اقتناؤها 44 طائرة

يتم تصنيع تطوير "يوروفايتر تايفون" بشكل مشترك من قبل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تتابع تركيا عملية الشراء بشكل أساسي من خلال لندن.

خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لأنقرة في أكتوبر الماضي، وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تغطي شراء 20 طائرة "يوروفايتر تايفون".

وبحسب «روسيا اليوم»، قال جولر إن من المتوقع دخول 6 طائرات الخدمة في عام 2030، و8 طائرات في عام 2031، و6 طائرات في عام 2032.

كما قال إن تركيا تهدف إلى إجمالي 44 طائرة "يوروفايتر تايفون" تضاف إلى مخزونها، بما في ذلك 12 طائرة من قطر، و12 طائرة من عمان، و20 طائرة من بريطانيا.

تفاصيل طائرات قطر وعمان

ووصف جولر الطائرات التي سيتم الحصول عليها من قطر بأنها طائرات جاهزة ذات ساعات طيران محدودة، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها مع الذخائر والمعدات الخاصة بها.

وقال إن الطائرات القادمة من عمان هي أيضا قليلة الاستخدام ومخزنة حاليا في حظائر.

وستتطلب الطائرات العمانية تحديثا، بما في ذلك تركيب رادار AESA، وصواريخ ميتيور، وأنظمة إلكترونيات طيران محدثة.

وقال جولر إن من المتوقع اكتمال عملية تحديث الطائرات الـ12 في عام 2028.

وتشتهر هذه الطائرات بأدائها كمتعددة المهام، جو-جو وجو-أرض، ومن المتوقع أن تساعد على سد فجوات في القدرات بعد إخراج تركيا من برنامج إف-35، بينما تمثل حلا مؤقتا قبل التكامل المستقبلي لطائرة إلكان المقاتلة المطورة محليا في تركيا.

