خارج الحدود

اختفاء مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 بعد إرسال إشارة استغاثة قرب اليابان

مقاتلة أمريكية من
مقاتلة أمريكية من طراز إف-35
اختفت مقاتلة أمريكية إف-35 عن شاشات الرادار قبالة سواحل اليابان بالقرب من مدينة أوموري بعد إرسالها نداء استغاثة، وفقا لبيانات فلايت رادار 24.

 

اختفاء مقاتلة أمريكية إف-35 من على شاشات الرادار

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكرت الوكالة أن الطائرة المقاتلة من طراز لوكهيد مارتن إف-35 إيه لايتنينج 2 وصلت من شمال بحر اليابان، وحلقت شرقًا فوق اليابسة جنوب أوموري، ثم اتجهت شمال شرق. وفي حوالي الساعة 6:09 صباحًا بتوقيت موسكو، اختفت الطائرة من على شاشات الرادار.

ووفقًا لمعلومات الطائرة التي قدمها فلايت رادار 24، فقد أرسلت الطائرة في وقت ما إشارة 7700، وهي رمز عام للطوارئ.

تنفيذ أوامر ترامب بشأن جرينلاند في أي وقت

وفي سياق آخر، أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية كينجسلي ويلسون الأربعاء الماضي، أن القوات الأمريكية مستعدة لتنفيذ أي أوامر يصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن جرينلاند، في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك.

وردا على سؤال لوكالة "نوفوستي"، قالت ويلسون: "وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ أوامر القائد الأعلى (بشأن جرينلاند) في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك".

جاء هذا التصريح بعد أيام من دعوة النائب الديمقراطي تيد ليو، في 11 يناير، القوات العسكرية إلى "عدم الانصياع" لأمر محتمل من ترامب بمهاجمة جرينلاند.

تعد جرينلاند جزءا ذاتي الحكم من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، أعاد الرئيس ترامب مؤخرا التلميح بمصالح الولايات المتحدة في الجزيرة، مشيرا إلى "أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي" الأمريكي ورفض الوعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها.

 

تقوية قوات حلف الناتو في القطب الشمالي

وردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن يوم الأربعاء أن بلاده "ستواصل تعزيز وجود قواتها على الجزيرة" ودعت إلى "تقوية قوات حلف الناتو في القطب الشمالي". كما حذرت سلطات الدنمارك وجرينلاند واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة توقعها "احترام سلامتها الإقليمية".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، نقلت تقارير إعلامية أن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت في يناير ردود فعل محتملة في حال تبين أن التهديدات الأمريكية تجاه جرينلاند "حقيقية".

يُذكر أن جرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وهي لا تزال جزءًا من المملكة الدنماركية ولكن تتمتع بحكم ذاتي واسع منذ عام 2009، بما في ذلك القدرة على إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل.

