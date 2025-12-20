18 حجم الخط

كشفت الحكومة في تركيا أنها بصدد شراء 20 مقاتلة "يوروفايتر" في إطار اتفاقية مع بريطانيا، وأن الطائرات ستدخل الخدمة تدريجيا اعتبارا من عام 2030.

تركيا تتجه لشراء 20 مقاتلة يوروفايتر من بريطانيا وحلفائها

وقال وزير الدفاع التركي يشار جولر، خلال "اجتماع التقييم السنوي" لأنشطة وزارة الدفاع، اليوم السبت: إن المفاوضات مع قطر وعمان لشراء طائرات يوروفايتر تسير بشكل إيجابي.

وأضاف وزير الدفاع التركي، أن الطائرات التي ستحصل عليها تركيا من قطر "جاهزة للاستخدام الفوري"، وقد سُجل لها وقت طيران قصير جدا، مؤكدا أن " القطريين أبدوا تفهما كبيرا"، وستسلم هذه الطائرات مع ذخائرها ومعداتها الكاملة.

أما الطائرات القادمة من عمان، فقال جولر: إنها "لم تُستخدم سوى لفترة محدودة"، وهي حاليا مخزنة في حظائر الطائرات"، لكنها تتطلب تحديثا قبل دخول الخدمة.

ولفت إلى أن هذا التحديث سيشمل تركيب رادار AESA، وتمكينها من إطلاق صواريخ ميتيور، إضافة إلى تحديث أنظمة إلكترونيات الطيران. ويتوقع الانتهاء من تحديث 12 طائرة من هذا النوع بحلول عام 2028.

تركيا تجري تحديثات لمقاتلات يوروفايتر

وأكد الوزير التركي أن الطيارين الأتراك يشاركون حاليا في التدريبات الجوية المشتركة مع نظرائهم القطريين، لافتًا إلى أن أنقرة ستبدأ قريبا تدريب طياريها وفنيي الصيانة على طائرات اليوروفايتر في كل من قطر وعُمان.

وردا على الانتقادات المتعلقة بشراء طائرات مستعملة، قال جولر: إن هذه الممارسات شائعة حتى في أوروبا، حيث "لا تزال العديد من الدول تشتري وتستخدم طائرات فائضة من حظائر الحلفاء.

وأوضح أن تركيا لن تكتفِ بالاستلام فقط، بل ستعمل على توطين التكنولوجيا، قائلا: "سنتمكن من تحميل ذخائرنا وبرمجياتنا المحلية الصنع على طائرات اليوروفايتر، وسنعمل على تطوير نسخة محسّنة من صاروخ ميتيور - وقد نعرضها للبيع لحلفائنا إذا رغبوا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.