بريطانيا توقع صفقة لتزويد تركيا بمقاتلات "يوروفايتر تايفون" بقيمة 10.7 مليار دولار

أعلنت مصادر حكومية بريطانية، اليوم، أن المملكة المتحدة وقّعت اتفاقًا دفاعيًا مع تركيا لتزويدها بمقاتلات "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام، في صفقة بلغت قيمتها 10.7 مليار دولار، وتعد من أكبر صفقات التسليح بين البلدين في العقد الأخير.

تشمل الصفقة – بحسب بيان وزارة الدفاع البريطانية – تسليم عدد من المقاتلات الحديثة من طراز "تايفون" إلى سلاح الجو التركي، إضافة إلى تدريب الطيارين الأتراك وصيانة الطائرات لمدة عشر سنوات، ضمن حزمة دعم لوجستي وتقني متكاملة.

أبعاد سياسية واستراتيجية لصفقة تركيا

يأتي توقيع الصفقة في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تحديث أسطولها الجوي بعد تأخر حصولها على مقاتلات "إف-16" الأمريكية، بينما تعمل لندن على تعزيز تعاونها الدفاعي مع حلفاء الناتو خارج الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست".

نقطة تحول في التعاون الأمني مع تركيا

رحب وزير الدفاع البريطاني بالاتفاق، واصفًا إياه بأنه "نقطة تحول في التعاون الأمني مع تركيا"، مؤكدًا أن المقاتلات ستعزز قدرات الدفاع الجوي التركية وتدعم صناعة الطيران البريطانية عبر آلاف فرص العمل.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع التركية إن الاتفاق "يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، ويعزز استقلالية تركيا في الدفاع الجوي".

أهمية الصفقة البريطانية التركية

تمثل هذه الصفقة نقلة نوعية في العلاقات الدفاعية بين لندن وأنقرة، وتأتي ضمن مساعي تركيا لتنويع مصادر تسليحها بعد التوترات التي واجهتها مع واشنطن بشأن برنامج "إف-35".

