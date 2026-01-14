ضبط 30 شيكارة سماد يوريا مدعم و500 لتر سولار داخل محطة بدون ترخيص بالبحيرة

18 حجم الخط

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملات تموينية مكثفة في مركز إيتاي البارود، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة كافة ممارسات الغش التجاري والاحتكار، تواصل محافظة البحيرة، بقيادة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال، للتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 500 لتر سولار داخل عهدة باطنية بدون ترخيص

أسفرت عن ضبط 30 شيكارة سماد يوريا مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى ضبط 500 لتر سولار داخل عهدة باطنية بدون ترخيص و50 شيكارة علف مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر غلق لمستودع غاز لمخالفته مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرير 40 محضرًا تموينيًا متنوعًا

جدير بالذكر ان الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة قامت في إطار متابعتها الميدانية المستمرة على المخابز والاسواق والمحال التجارية لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وتطبيق الضوابط بشكل صارم، بحملة رقابية مفاجئة على عدد من المخابز والأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع بمدينة رشيد، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط التموينية ورصد المخالفات بشكل مباشر وذلك بحضور السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة رشيد، ومدير مديرية التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 40 محضرًا تموينيًا متنوعًا، عبارة عن عدم الإعلان عن الأسعار، وطرح سلع مجهولة المصدر، واستخدام النشاط في غير الغرض المخصص، وإدارة مخابز دون ترخيص، فضلًا عن تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط كميات من معجون الطماطم وجبن الموزاريلا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

