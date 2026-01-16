عطل فني يضرب منصة إكس للمرة الثانية خلال أسبوع

18 حجم الخط

ضرب عطل تقني منصة إكس للمرة الثانية، حيث سجل موقع داون ديتيكتور آلاف البلاغات حول عطل أصاب منصة التواصل الاجتماعي في دول مختلفة حول العالم.

توقف التطبيق عن العمل

ولم تصدر منصة أكس حتى الآن أى توضيح بشأن عطل منصة أكس، الذى يؤدى إلى توقف الموقع والتطبيق عن العمل بشكل كامل لفترة من الزمن، وعدم تحميل الصفحات أو عرض المحتوى.

وشهدت منصة إكس مطلع هذا الأسبوع عطلا مشابها كما رفعت منصة إكس، المملوكة للملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية، متهمةً إياها بحظر المحتوى على المنصة بشكل غير قانوني.

وجاء في الدعوى، التي رفعتها x ضد الهند في وقت سابق هذا الشهر ونشرت تفاصيلها الخميس، أن الحكومة الهندية أنشأت "بوابة رقابة إلكترونية" العام الماضي، مما مكن الهيئات الحكومية وسلطات الولايات وعشرات الآلاف من ضباط الشرطة من إصدار أوامر إزالة جماعية للمحتوى على المنصة، منتهكة بذلك دستور الهند وقانون تكنولوجيا المعلومات.

دعوى ضد الهند

ونصت دعوى إكس ضد الهند، على أن "هذا سيؤدي إلى رقابة واسعة النطاق وحظر غير قانوني للمعلومات القانونية على منصة X، مما سيضر بـ X ويؤثر سلبًا على أعمالها"، ورفضت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية التعليق.

