فنزويلا ترفع الحجب عن "إكس" بعد عام من منعه ورودريجيز تغرد على طريقة بوليفار وتشافيز

عادت منصة "إكس" للعمل مجددًا في فنزويلا بعدما منعها لأكثر من عام الرئيس المعتقل نيكولاس مادورو الذي اعتقلته الولايات المتحدة في 3 يناير، وفق ما أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء.

وكتبت ديلسي رودريجيز على حسابها في المنصة الذي عرَّفت عن نفسها فيه على أنها "الرئيسة بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية. بجانب الرئيس نيكولاس مادورو وعلى خطى بوليفار وتشافيز"، "نحن نعيد التواصل من خلال هذه المنصة (إكس)... لنبق متّحدين، ونتقدم نحو الاستقرار الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، ودولة الرفاه التي نستحق أن نطمح إليها!".

وحظر مادورو "إكس" في فنزويلا عام 2024 انتقامًا من الانتقادات التي نشرت على هذه المنصة لإعادة انتخابه.



ومساء الثلاثاء، كان قد أصبح الوصول إلى منصة "إكس" ممكنًا لبعض المشغلين فيما بقي محظورًا لبعض آخر.

وقبل منشور رودريجيز بقليل، كتب وزير الداخلية ديوسدادو كابيو رسالة مماثلة جاء فيها "سنستخدم هذه المنصة مجددًا للتواصل، ابقوا على السمع. سننتصر!".

وتلقى كابيو أكثر من 700 تعليق في أكثر من ساعتين بقليل. وكتب معارضون له "أنت التالي"، "سيأتون من أجلك" بينما كتب مؤيدون "سوف ننتصر" و"شكرًا لكونك هناك ولن تستسلم أبدًا".

ويأتي هذا الإجراء فيما وقعت رودريجيز، تحت ضغط من دونالد ترامب، اتفاقات نفطية مع الولايات المتحدة، وفتحت الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ العام 2019، وأعلنت إطلاق سراح سجناء سياسيين.

