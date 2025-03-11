ماسك يتهم أوكرانيا بالهجوم على موقع "إكس"

بعد ساعات من سلسلة الأعطال التي تعرضت لها خدمة منصة التواصل الاجتماعي إكس مما أدى إلى حرمان آلاف المستخدمين منها، أعلن الملياردير إيلون ماسك مالك المنصة تعرضها لهجوم سيبراني ضخم.

وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الهجوم السيبراني على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي استخدمت فيه عناوين بروتوكول الإنترنت الأوكرانية.

بروتوكول الإنترنت الأوكرانية

وقال ماسك في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أمس الإثنين: "نحن لا نعرف بالضبط ما حدث، ولكن تم شن هجوم سيبراني واسع النطاق لغرض إبطال أنظمة "إكس" من عناوين بروتوكول الإنترنت من منطقة أوكرانيا".

وكان ماسك قد أعلن في وقت سابق عن تعرض موقع "أكس" لهجوم سيبراني كبير، ورجح وقوف مجموعات كبيرة منسقة من الأشخاص أو دولة وراءه.

وأسفر الهجوم عن تعطل عمل موقع "إكس" والتطبيق للهواتف الذكية ومشاكل مع الاتصال بالخادم.

وجدير بالذكر أن ماسك قام بالاستحواذ على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في عام 2022 بنتيجة صفقة بقيمة 44 مليار دولار، وغير اسمه إلى "إكس".

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