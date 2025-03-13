ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

في مفارقة وصفت بـ "الغريبة"، قامت منصة "أكس"، تويتر سابقًا، بإغلاق حساب جاك دورسي، مؤسس تويتر (أكس) حاليًا، والتي يمتلكها الآن الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، وأرجعت المنصة سبب غلقها لحساب جاك دورسي لأنه انتهك قواعد المنصة، التي يملكها ماسك.

ماسك يغلق حساب مؤسس تويتر

وقام جاك دورسي بنشر صورة لإغلاق حسابه، عبر فيها عن غضبه الشديد، وخاصة أنه من أسس المنصة، معلنًا أنه تم إغلاق حسابه على "تويتر"، منصة "أكس" حاليًا، مؤقتًا كإجراء تأديبي له.

إغلاق حساب جاك دورسي، فيتو



أثار إغلاق أيلون ماسك لحساب مؤسس "تويتر" جاك دورسي ردود أفعال واسعة، حيث عبر النشطاء عن شعورهم بالسعادة إغلاق حساب دروسي المؤقت على المنصة، وخاصة أن دروسي قام بإغلاق آلاف الحسابات عبر تويتر لألاف الأشخاص، قائلين: "جرب شعور إغلاق حسابك، بعد إغلاقك لآلاف الحسابات ولأسباب تافهة".

جاك دورسي أغلق حسابات الألاف على تويتر

وعلق بعض النشطاء على إغلاق حساب مؤسس تويتر قائلين: " القوانين في هذه المنصة لا ترحم احدًا وهذا الخبر أكبر دليل، العديد من الأشخاص اشتكت مرارًا من إغلاق حساباتها لأسباب مجهولة، أو تافهة والآن حان دور مؤسس تويتر ليمر بهذه التجربة وهذا ما نسميه سخرية القدر"

مؤسس تويتر جاك دورسي، فيتو



جدير بالذكر أن منصة "أكس"، تويتر سابقًا، قامت بإغلاق حساب جاك دورسي على منصة "أكس"، لمدة 11 ساعة، بسبب انتهاكه قواعد المنصة.



المفارقة أن جاك دورسي، هم المؤسس المشارك لتويتر، وكان قد أشرف، سابقًا، على تعليقات مشابهة مثل تعليق حساب ترامب في 2021 لانتهاك سياسة النزاهة المدنية، وفي 2018، قام دروسي بإغلاق حساب إيلون ماسك، مالك منصة "أكس" حاليًا، على تويتر، معللًا أنه تم إغلاق حسابه على تويتر للاشتباه في أنه تعرض لقرصنة.



كما قام جاك دورسي بإغلاق آلاف الحسابات في العالم، بحجة انتهاك قوانين المنصة، أو بدون أي أسباب معلنة.



ويذكر أن منصة "أكس"، زادت من تعليق الحسابات عبر المنصة، برغم موقفه من حرية التعبير، حيث تظهر التقارير ارتفاعًا في متوسط الحظر مقارنة بما قبل 2022. بعض المستخدمين يرون هذا ردًا على ما فعله دورسي بسبب قراراته السابقة عبر "تويتر".



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