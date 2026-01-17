السبت 17 يناير 2026
"الوجه الآخر لـ تركي آل الشيخ" في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

الوجه الآخر لتركي آل الشيخ، يعرض للزميل الصحفي محمود فتحي محمد في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026  خلال الدورة 57 من المعرض كتابه الجديد “الوجه الآخر لتركي آل الشيخ” ضمن جناح المؤسسة القومية للتوزيع صالة 4 جناح ب 5.

الكتاب يحتوي على سبعة فصول كل فصل منها يحكي مرحلة من حياة المستشار تركي آل الشيخ، كما يحوي بعض الأعمال التي ساهم فيها.

يقول المؤلف في كتابه: “كغيري من الملايين في أرجاء الوطن العربي من المحيط إلي الخليج، تأثرت كثيرا وساءني ما تقوله بعض وسائل الإعلام عن المستشار تركي آل الشيخ، واستفزني كثيرا الحديث حول علاقاته بالفنانين المصريين، والحفلات التي يقيمها لهم، والحديث حول “سعودة الفن المصري””. 

ويضيف: “كما ساءني أيضا الحديث حول كون المستشار تركي آل الشيخ يشتري كل شيء، وكان هذا هو الحديث الأبرز لوسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، حيث كانت معظم أحاديثها تنصب حول علاقة المستشار بالرياضة والفن المصريين، وقدرته علي النفاذ إليهما والحصول علي ما يريد، ولم اتفاجأ مؤخرا من قرار المستشار تركي آل الشيخ باستبعاد الفنانين المصريين من موسم الرياض فكل الوقائع والأحداث التي حدثت ربما كانت دافعا وراء ما حدث ويحدث بدءا من الهجوم علي المملكة والمستشار تركي آل الشيخ ومهاجمة موسم الرياض بمواسمه الأربعة السابقة”.

وتابع: “كل هذه الأسباب ربما دفعتني دفعا للبحث عن خلفية وثقافة المستشار تركي آل الشيخ، بل وحتى عن تاريخه الأسري والعائلية وهو أمر لو تعلمون عظيم وموقفه من القضايا والهموم العربية المشتركة، ودوره في مجتمعه والعالم المحيط وكواليس علاقته بمصر والفنانين المصريين وعلاقات آل الشيخ بمصر وأماكن تواجدهم بها وسر إصرار المستشار تركي آل الشيخ علي حب مصر والمصريين”.

وقال: “هذا الكتاب يكشف الوجه الآخر للمستشار تركي آل الشيخ هذا الوجه الذي ربما يعرفه جيدا السعوديون قريبو الصلة من المستشار وأعماله بينما تجهل الشعوب العربية قاطبة ما يقوم به المستشار بحق وطنه والمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما يكشف بعضا من ملامح التغيير التي قام بها المستشار تركي آل الشيخ وزير السعادة كما يلقبه السعوديون في حياتهم”.

والكتاب يعرض أيضا في مكتبات أخبار اليوم بجميع محافظات الجمهورية ومكتبات المؤسسة القومية للتوزيع بشارع قصر العيني وسور الأزبكية. 

الجريدة الرسمية