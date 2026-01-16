الجمعة 16 يناير 2026
محافظات

مصرع مسنة بحادث سير بالإسكندرية وإصابة زوجها بأزمة قلبية بعد سماعه بالخبر

لقيت السيدة طيبة محمد كامل أنور “مسنة” مصرعها في  حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة الـ 26 غرب الإسكندرية، أثناء محاولتها عبور الطريق لشراء دواء لزوجها المسن، حيث دهستها سيارة تونايه سوزوكي تحمل رقم د ب ق 2571 مسرعة، مما أسفر عن وفاتها على الفور متأثرة بإصابتها.

وفي أعقاب الحادث المأساوي، تعرض زوجها السيد محمد إبراهيم (75 عامًا) لأزمة قلبية وانسداد بالشريان التاجي، بعد تلقيه خبر وفاة زوجته، ما استدعى نقله إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج، إثر الصدمة النفسية القوية.

وجرى نقل الزوج من مستشفى العامرية إلى مستشفى العجمي النموذجي برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، التي قدمت له الرعاية الطبية وجري إجراء عملية جراحية عاجلة بالقلب، ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى اللازمة، وتبين أنه من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

فيما تم نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة مستشفى العامرية تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب الحادث سادت حالة من الحزن وبين أهالي المنطقة، الذين جدّدوا مطالباتهم بضرورة إنشاء كباري للمشاة وتشديد إجراءات السلامة المرورية على الطريق الدولي الساحلي، مؤكدين أن غياب كباري المشاة يعد سببًا رئيسيًا في تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

