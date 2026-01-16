الجمعة 16 يناير 2026
محافظات

الطب البيطري بالدقهلية يقوم بتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار

قامت مديرية الطب البيطري بالدقهلية بتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية "مصر خالية من السعار 2030"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الذي وجه بإطلاق حملات التحصين لتشمل جميع المراكز على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقوم مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بإشراف من الدكتور أحمد السباعي، مدير المديرية، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، بتنفيذ حملات التحصين.

تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار

من جانبه، أكد مدير مديرية الطب البيطري أن أعمال تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار أُجريت في نطاق عدد من الإدارات البيطرية شملت: إدارة طلخا، وصهرجت الكبرى بمركز ميت غمر، والمنزلة، والسنبلاوين، وبلغ عدد الكلاب الضالة المحصنة 150 كلبا تقريبا، بالتنسيق مع مجالس المدن والأهالي، تمهيدًا لتنفيذ حملات مماثلة في جميع أنحاء المحافظة ضمن خطة القضاء على داء السعار.

