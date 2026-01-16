هل يعكس تمثيل الحزب المصري الديمقراطي داخل لجان البرلمان أولويات أجندته التشريعية؟

18 حجم الخط

رغم أن تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب جاء منذ أيام، فإن قراءة تمثيل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي داخل هذه اللجان تظل كاشفة لدلالات تتجاوز الطابع الإجرائي للتشكيل، خاصة عند ربطها بخطاب الحزب ومواقف نوابه المعلنة خلال الدورات البرلمانية السابقة.

انتخاب النائبة مها عبد الناصر وكيلًا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضع الحزب في موقع مؤثر داخل أحد أكثر الملفات ارتباطًا بمسار الدولة الحديثة.

وكانت عبد الناصر قد ركزت، في مداخلات برلمانية سابقة، على قضايا التحول الرقمي وضرورة ربطه بحماية حقوق المواطنين، مؤكدة في أكثر من مناسبة أن تطوير البنية التكنولوجية يجب أن يسير بالتوازي مع ضمانات الخصوصية وحرية تداول المعلومات. هذا التوجه ينسجم مع اختصاصات اللجنة، التي تناقش ملفات حيوية تتعلق بحوكمة البيانات والخدمات الرقمية.

وفي الإطار نفسه، يعكس اختيار النائب إيهاب منصور وكيلًا للجنة القوى العاملة استمرار اهتمام الحزب بملفات العمل والعدالة الاجتماعية. منصور كان قد شدد في تصريحات برلمانية سابقة على أهمية تحديث تشريعات العمل بما يوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل، محذرًا من انعكاسات الأوضاع الاقتصادية على الفئات الأكثر هشاشة. وجوده في موقع قيادي داخل اللجنة يمنح الحزب مساحة أوسع للتأثير في هذا الملف.

وعلى مستوى لجنة الخطة والموازنة، يشارك النائب محمود سامي في واحدة من أهم اللجان المعنية بمناقشة السياسات المالية للدولة. وكان سامي قد أبدى، خلال مناقشات سابقة للموازنة العامة، تحفظات تتعلق بأولويات الإنفاق الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

في قطاع الصحة، يتمثل الحزب بعضوين داخل لجنة الشئون الصحية، هما النائب فريدي البياضي والنائبة أميرة فؤاد. البياضي سبق أن طالب بمراجعة سياسات التمويل الصحي وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، فيما ركزت أميرة فؤاد في مداخلاتها السابقة على جودة الخدمة الطبية وأوضاع الأطقم الطبية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا للاشتباك مع الملف الصحي من زاوية تشريعية ورقابية.

أما لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تمثلها النائبة سناء السعيد، فتأتي امتدادًا لمواقف سابقة للنائبة دعت خلالها إلى إصلاح منظومة التعليم على أسس العدالة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على دور البحث العلمي في دعم خطط التنمية. وفي لجنة الإدارة المحلية، تشارك النائبة ريهام عبد النبي، التي كانت قد أثارت في تصريحات سابقة قضايا تتعلق بكفاءة المحليات والحاجة إلى تفعيل اللامركزية وتحسين الخدمات على المستوى المحلي.

الحضور داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عبر النائب بسام الصواف يمنح الحزب دورًا في مناقشة القوانين المنظمة للحياة السياسية. الصواف كان قد أكد في مناسبات سابقة أهمية التوازن بين متطلبات الاستقرار وضمانات الحقوق والحريات عند صياغة التشريعات.

اقتصاديًا، يشارك الحزب في لجنة الشئون الاقتصادية من خلال النائب أمير الجزار، الذي سبق أن تحدث عن ضرورة دعم مناخ الاستثمار مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للسياسات الاقتصادية. كما يتواجد الحزب في لجنة الصناعة عبر النائب حسين غيته، ولجنة الزراعة والري والأمن الغذائي من خلال النائب مدحت ركابي، الذي كان قد ركز في تصريحات سابقة على قضايا الأمن الغذائي ودعم الفلاحين. ويشارك الحزب كذلك في لجنة العلاقات الخارجية عبر النائب أحمد علاء، بما يتيح له متابعة الملفات ذات الطابع الإقليمي والدولي.

يعكس هذا التوزيع، المدعوم بخطاب ومواقف سابقة لنواب الحزب، توجهًا نحو معارضة برلمانية تعتمد على العمل داخل اللجان النوعية، من خلال أدوات التشريع والرقابة، بدلًا من الاكتفاء بالمواقف الإعلامية. ويبقى الرهان الأساسي مرتبطًا بقدرة هذا الحضور على التحول إلى مبادرات ملموسة داخل البرلمان، في ظل توازنات سياسية وتشريعية دقيقة.

