جهاز المنتخب يتفقد أرضية ملعب مباراة نيجيريا

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، أرضية إستاد مركب محمد الخامس، الذي سيستضيف مباراة مصر ونيجيريا المقررة في السادسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم، استعداداته الأخيرة للمواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا، والمحدد لها غدًا، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث وحسم صاحب الميدالية البرونزية في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة على الأراضي المغربية.

ويؤدي الفراعنة، مساء اليوم، تدريبه الختامي والوحيد في مدينة الدار البيضاء كازابلانكا، تحضيرًا لملاقاة منتخب نيجيريا، في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت، في لقاء تحديد المركز الثالث والفائز ببرونزية بطولة أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر قد ودّع منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا عقب الخسارة أمام منتخب السنغال بهدف دون مقابل، بينما تلقى منتخب نيجيريا الهزيمة في الدور نفسه أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح.

وغادرت بعثة منتخب مصر، أمس، مدينة طنجة متجهة إلى كازابلانكا عبر القطار، في رحلة استغرقت عدة ساعات، قبل الدخول في معسكر مغلق بمدينة الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة نيجيريا المقررة غدا السبت.

وأجرى لاعبو منتخب مصر، أمس، تدريبات داخل صالة الجيم بفندق الإقامة في مدينة طنجة، وشارك في المران اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة السنغال، إلى جانب العناصر التي خاضت اللقاء كبدلاء.

وتلقى منتخب مصر خسارة بهدف دون رد أمام منتخب السنغال في مباراة نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، أحرزه ساديو ماني، ليحجز المنتخب السنغالي بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب المغرب، مستضيف ومنظم البطولة.

