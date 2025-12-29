أبرزها مهرجان الموسيقى العربية، 1000 فعالية فنية وثقافية لدار الأوبرا خلال 2025

18 حجم الخط

حصاد وزارة الثقافة 2025، أعلنت وزارة الثقافة المصرية حصاد إنجازاتها خلال عام 2025، والذي شهد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في دار الأوبرا المصرية والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية.

وأصدرت وزارة الثقافة المصرية بيانا رسميا، ضم عدد الفعاليات التي تم إقامتها على مسارح دار الأوبرا المصرية وأهم المهرجانات التى أقيمت خلال العام الجاري، بالإضافة إلي عدد مشاركات مصر في الفعاليات الدولية والذى وصل إلى 240 فعالية دولية داخل مصر وخارجها .

دار الأوبرا المصرية

قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، خلال عام 2025 على مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور نحو 1000 فعالية متنوعة فنية وثقافية؛ شهد المسرح الكبير 162 فعالية، واحتضن المسرح الصغير 145 فعالية، وأقيم على مسرح الجمهورية 120 فعالية، إلى جانب 70 فعالية على المسرح المكشوف، و75 فعالية بمعهد الموسيقى العربية، و50 فعالية على مسرح النافورة. كما استقبل مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» 136 فعالية، وقدمت أوبرا دمنهور 98 فعالية.

وعلى صعيد النشاط الفكري والثقافي، طرحت الأوبرا المصرية رؤى وقضايا إبداعية متنوعة من خلال الصالون الثقافي، والأمسيات الشعرية، واللقاءات الفكرية، والندوات العامة، ونادي السينما بإجمالي 84 نشاطًا، إلى جانب تنظيم 60 معرضًا للفنون التشكيلية بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير.

وضمن فعاليات العام، عُقد للمرة الأولى المهرجان الصيفي لدار الأوبرا في استاد الإسكندرية إلى جانب عروضه على المسرح المكشوف بالقاهرة. كما أقيمت الدورة الـ 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وشملت 19 حفلًا. كذلك عُقدت الدورة الـ 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي حملت اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها، بمشاركة 83 فنانًا وتضمن 41 حفلًا، إلى جانب مؤتمر علمي شارك به 41 باحثًا من 15 دولة عربية وأجنبية. وشهدت هذه الدورة انطلاقة إقليمية دولية لأول مرة بضَمّ ثلاث حفلات بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما استضافت دار الأوبرا عددًا من الفرق الأجنبية التي قدمت عروضًا متنوعة.

الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية

نسقت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية مشاركة مصر في أكثر من 240 فعالية دولية داخل مصر وخارجها بالتعاون مع سفارات مصر والسفارات الأجنبية العاملة في مصر.

من أبرز هذه الفعاليات الأسبوع الثقافي المصري في قطر، والمشاركة في الدورة 11 لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما بالعروض المسرحية “يوميات ممثل مهزوم” و”دارت الأيام”، والقمة الأولى للصوت والصورة والترفيه Waves بالهند، واحتفالية لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم في جيبوتي، والاجتماعات الافتراضية التي نظمها فريق عمل رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لعام 2025، والملتقى الأول للمكتبات الوطنية في العالم العربي بمدينة الرباط بالمغرب، والمشاركة في الدورة 39 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وأسبوع السينما في كوتونو، والدورة الخامسة لأسبوع السينما في بينين، والعديد من الفعاليات التي أظهرت قوة مصر الناعمة وفتحت المجال لمزيد من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم.

