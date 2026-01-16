الجمعة 16 يناير 2026
حملات تفتيش على مراكز وعيادات العيون الخاصة بدمياط

تجري مديرية الصحة بدمياط حملات تفتيش موسعة على مراكز وعيادات العيون الخاصة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار دورها الرقابي على المنشآت الطبية العامة والخاصة، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

تحت رعاية وتوجيهات قيادات وزارة الصحة والمحافظة

تأتي هذه الحملات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبناء على توجيهات الدكتور هشام زكي رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتعليمات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، وباشراف الدكتورة ساره العوضي مدير إدارة العلاج الحر.

مرور ميداني على مراكز العيون بدمياط الجديدة

وقامت ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط، بقيادة الدكتور سامح شطا، وبمشاركة فريق العلاج الحر المكون من الدكتور محمود حسن، والدكتور صافي ابراهيم، والدكتورة بسمة سمير، بالمرور الميداني على عدد من مراكز وعيادات العيون بمدينة دمياط الجديدة ومحيط المحافظة.

التأكد من تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى

شملت الحملات التفتيشية التأكد من مدى الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى ومعايير الجودة، وتطبيق قانون المنشآت الطبية الخاصة، ومنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومدى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

مراجعة الاشتراطات القانونية والصحة المهنية

كما تم المرور على الاقسام المختلفة داخل المنشآت الطبية للتاكد من استيفائها للاشتراطات القانونية طبقا للقانون رقم 51 لسنة 1981 والقانون رقم 153 المعدل لسنة 2004، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، والتاكد من تطبيق اشتراطات الحماية المدنية.

مهلة لتلافي الملاحظات واستمرار الحملات

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من التحديات والملاحظات، حيث تم منح مهلة لتلافي السلبيات مع إعادة المرور للمتابعة، مع التأكيد على استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومناسبة للمرضى بمحافظة دمياط.

