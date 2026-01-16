تطورات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وسط تحديات إعادة الإعمار

18 حجم الخط

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كبيرة إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.

تطورات الأوضاع في غزة

وتواجه المرحلة الثانية من الاتفاق عدد من العقبات أبرزها انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك سلاح حركة حماس وإعادة إعمار قطاع غزة.

وتعهد مبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن الرئيس ترامب وضع خطة لإعادة إعمار غزة، إلا أن هناك تحديات تواجه إعادة الإعمار، وذلك بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، في بيان اليوم الجمعة، أن 60 مليون طن من الأنقاض في غزة تستغرق إزالتها أكثر من 7 سنوات

الأمم المتحدة: 60 مليون طن من الأنقاض في غزة تستغرق إزالتها أكثر من 7 سنوات

وقالت الأمم المتحدة في بيانها: إن ظروف الشتاء القاسية والأمطار الغزيرة في غزة تضاعف معاناة السكان ويأسهم وتعافي سكان غزة يتطلب توفير مأوى آمن ووقود وإزالة الأنقاض بشكل عاجل

وأكدت الأمم المتحدة ان حجم الدمار في غزة لا يصدق وكل شخص في غزة يحاط بمتوسط 30 طنا من الأنقاض

وفي السياق ذاته قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: سنقنع حماس بأن نزع السلاح هو الصواب من أجل سلام طويل الأمد

ويتكوف: خطة ترامب لإعمار غزة ستحول القطاع لمكان مذهل

وأضاف ويتكوف: خطة ترامب لإعمار غزة ستحول القطاع لمكان مذهل ونحتاج إلى فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني فقد وعدنا بذلك ونحن ملزمون به.

وتابع: الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مسألة كبيرة جدا للفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدخول رسميًّا في المرحلة التالية من خطة السلام في غزة، مؤكدًا دعمه لحكومة التكنوقراط الفلسطينية الوطنية وللجنة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

وجاء ذلك في بيان مطول أصدره ترامب بصفته "رئيس مجلس السلام"، وهو إطار يقوده ضمن مبادراته السياسية، حيث أشاد بالقادة الفلسطينيين الجدد في غزة، واصفًا إياهم بأنهم "ملتزمون التزامًا راسخًا بمستقبل سلمي".

وقال ترامب إن وقف إطلاق النار أتاح لفريقه إيصال "مستويات قياسية وغير مسبوقة" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات وصلت إلى المدنيين "بسرعة ونطاق تاريخيين".

وأضاف: "حتى الأمم المتحدة أقرت بأن ما تحقق إنجاز غير مسبوق، وقد مهدت هذه النتائج الطريق للمرحلة التالية".

وفيما يتعلق بإدارة القطاع، أكد ترامب دعمه لحكومة تكنوقراط فلسطينية تم تعيينها مؤخرًا، تعمل بدعم من ممثل سام لمجلس السلام، لتولي حكم غزة خلال المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن هذه القيادة "تسعى بجدية إلى مستقبل سلمي".

وفي المقابل، وجه الرئيس الأمريكي رسالة مباشرة إلى حركة حماس، مطالبًا إياها بالوفاء "الفوري" بالتزاماتها، وعلى رأسها إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي، والبدء دون تأخير في عملية نزع السلاح بشكل كامل.

وكشف ترامب عن خطة قال إنها تحظى بدعم مصر وتركيا وقطر، وتهدف إلى التوصل إلى "اتفاق شامل" مع حماس لنزع السلاح، يشمل تسليم جميع الأسلحة وتفكيك الأنفاق في قطاع غزة.

وأضاف: "كما قلت سابقا، يمكن لحماس أن تفعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".

وختم بيانه بالقول: "لقد عانى أهل غزة بما فيه الكفاية. الوقت الآن مناسب"، مرددا شعاره المعروف: "السلام من خلال القوة".

ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك إقليمي ودولي مكثف يتعلق بترتيبات "اليوم التالي" للحرب على غزة، وسط محاولات لإعادة تنظيم إدارة القطاع وتحديد مستقبل سلاح المقاومة، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية والمعيشية في غزة شديدة التعقيد.

جاء البيان المفصل للرئيس الأمريكي بعد لحظات من منشور له على تروث سوشيال قال فيه "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أنه تم تشكيل مجلس السلام.. سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريبا، ولكن يمكنني القول على وجه اليقين أنه أعظم وأرقى مجلس تم تجميعه على الإطلاق في أي وقت وفي أي مكان".

