إيرين سعيد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، أخطر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، باختيار الحزب باسمها لتتولى رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ووجهت النائبة إيرين سعيد، الشكر لحزبها على تلك الثقة فيها لتكون أول وأصغر نائبة تتولى رئاسة الهيئة البرلمانية.

ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية في مجلس النواب

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط اختيار الهيئات البرلمانية، والأحزاب التي يحق أن يكون لها هيئة برلمانية.

من يحق لهم تشكيل هيئة برلمانية في مجلس النواب

وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

إخطار الأحزاب باختيار الهيئات البرلمانية في مجلس النواب

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

