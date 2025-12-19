خطبة الجمعة اليوم عن التفكك الأسري ودعم النساء

18 حجم الخط

نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة اليوم والمقالات الداعمة لها (زاد الخطيب) عبر منصتها الرقمية بعنوان: «فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة».



وتأتي الخطبة الثانية لتصحح مفهومًا مهمًّا "التفكك الأسري" ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.



تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (١٨) مسجدًا اليوم الجمعة ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال وتجديد (١١) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٧) مساجد.

الأوقاف تفتتح ١٨ مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٧٣) مسجدًا من بينها (٢٨٠) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٩٣) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٨٦٢) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و٣٧٥ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



ففي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد آل عبد الرازق بقرية أبو جرج – مركز بني مزار؛ ومسجد أولاد عطا بقرية دلجا – مركز دير مواس؛ ومسجد العزالية بقرية أبو قلتة - مركز ملوي؛ ومسجد سيف بعزبة سيف - مركز العدوة؛ ومسجد الحاج علي بقرية الشيخ مسعود – مركز العدوة.



وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية منيا الحيط – مركز إطسا؛ ومسجد المصابحة بقرية معصرة صاوي – مركز طامية؛ ومسجد أبو بكر الصديق بعزبة جيمي تادرس – مركز سنورس.



وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام بعزبة عبد الوارث بقرية الفنت – مركز الفشن؛ ومسجد الرحمة بقرية قلها – مركز إهناسيا؛ ومسجد عمر بن الخطاب بقرية طما فيوم – مركز إهناسيا.



وتم صيانة وتطوير مسجد باها الكبير – مركز بني سويف؛ ومسجد الرحمن بقرية أبو طبق – مركز الفشن.



وفي محافظة سوهاج:

تم صيانة وتطوير مسجد البدر بقرية الغنيمية – مركز البلينا؛ ومسجد الرحمن آل عطية بقرية الشيخ مسعود – مركز طهطا؛ ومسجد نصر الإسلام بقرية نجع طايع – مركز المراغة.



وفي محافظة المنوفية:

تم صيانة وتطوير مسجد الفوايد بقرية قلتى الكبرى – مركز الباجور.

وفي محافظة الإسكندرية:

تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة مربع الورش – العامرية أول.



وأكدت وزارة الأوقاف التزامها بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

