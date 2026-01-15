مندوب أمريكا بالأمم المتحدة يفتح النار على إيران: زعزعت الشرق الأوسط لعقود

18 حجم الخط

قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس: النظام الإيراني قطع الإنترنت وهناك تقديرات أنه قتل آلافا أو عشرات الآلاف.

إيران زعزعت منطقة الشرق الأوسط لعقود

وأضاف المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: النظام الإيراني ينفق المليارات لدعم الإرهاب وشعبه يحتاج إلى الغذاء والدواء.. النظام الإيراني ينتهك حقوق الإنسان منذ يومه الأول في السلطة.

وتابع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: إيران زعزعت منطقة الشرق الأوسط لعقود.. الانتهاكات الإيرانية موثقة لدى الأمم المتحدة.

اجتماع مجلس الأمن حول إيران

ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم لتقديم إحاطة حول الوضع في إيران، بحسب ما أعلن ناطق باسم الرئاسة الصومالية للمجلس. وجاء في مذكرة الجدولة أن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الجلسة.

وبحسب «العربية»، يأتي هذا بعدما شهدت إيران منذ 28 ديسمبر الماضي احتجاجات واسعة ضد الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور، إلا أنها تحولت لاحقًا إلى تظاهرات سياسية ضد السلطات الحاكمة.

غير أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في وقت سابق، أن الوضع بات مستقرًا في كافة أنحاء البلاد. كما اتهم "إرهابيين بالتوغل بين المتظاهرين وإطلاق النار نحوهم ونحو رجال الأمن، بهدف رفع أعداد القتلى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.