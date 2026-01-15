الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مندوب أمريكا بالأمم المتحدة يفتح النار على إيران: زعزعت الشرق الأوسط لعقود

مندوب أمريكا بالأمم
مندوب أمريكا بالأمم المتحدة يفتح النار على إيران
18 حجم الخط

قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس: النظام الإيراني قطع الإنترنت وهناك تقديرات أنه قتل آلافا أو عشرات الآلاف.

إيران زعزعت منطقة الشرق الأوسط لعقود

وأضاف المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: النظام الإيراني ينفق المليارات لدعم الإرهاب وشعبه يحتاج إلى الغذاء والدواء.. النظام الإيراني ينتهك حقوق الإنسان منذ يومه الأول في السلطة.

وتابع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: إيران زعزعت منطقة الشرق الأوسط لعقود.. الانتهاكات الإيرانية موثقة لدى الأمم المتحدة.

 

اجتماع مجلس الأمن حول إيران

ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم لتقديم إحاطة حول الوضع في إيران، بحسب ما أعلن ناطق باسم الرئاسة الصومالية للمجلس. وجاء في مذكرة الجدولة أن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الجلسة.

وبحسب «العربية»، يأتي هذا بعدما شهدت إيران منذ 28 ديسمبر الماضي احتجاجات واسعة ضد الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور، إلا أنها تحولت لاحقًا إلى تظاهرات سياسية ضد السلطات الحاكمة.

غير أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في وقت سابق، أن الوضع بات مستقرًا في كافة أنحاء البلاد. كما اتهم "إرهابيين بالتوغل بين المتظاهرين وإطلاق النار نحوهم ونحو رجال الأمن، بهدف رفع أعداد القتلى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النظام الإيراني الانترنت المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة الشرق الأوسط

مواد متعلقة

‏الأمم المتحدة: الوضع في إيران مقلق للغاية

انطلاق قاذفات استراتيجية من قواعد داخل أمريكا إلى طهران، تفاصيل الضربة المحتملة لإيران

تركيا: نرفض أي هجوم عسكري على إيران.. ولن نتهاون في استخدام العنف ضد طهران

كنز طهران، اعتقال جندي إسرائيلي بتهمة التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية
ads

الأكثر قراءة

ميلان يقلب الطاولة أمام كومو في مؤجلات الدوري الإيطالي

تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

هل تشهد أسعار الدواجن زيادة خلال شهر رمضان؟ اتحاد المنتجين يرد

تعرف على الأسهم الأكثر هبوطًا بالبورصة المصرية بنهاية الأسبوع

محافظ القاهرة: نعمل على تطوير منطقة الزبالين ولا توجد خطط لإزالتها

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: القوى الخارجية تحاول استغلال الوضع في ‎إيران للإطاحة بالنظام

تامر حسني يشعل أوبن إير مول مدينتي في حفل جماهيري (صور)

مشجع الزمالك محمد خميس: لم أهتم بالطقس البارد وتشجيع الأبيض هو الأهم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا اليمامة في المنام وعلاقتها بالوصول إلى منصب كبير

هل تصح صلاة المرأة إذا لم تسمع صوت الإمام بصلاة الجماعة؟ أمين الفتوى يجيب

مع اقتراب أيامه، معنى شعبان ولماذا سمي بهذا الاسم؟

المزيد
الجريدة الرسمية