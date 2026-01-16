روما يعلن تعاقده مع دونيل مالين رسميا

الجمعة 16 يناير 2026
أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده مع دونيل مالين، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من النادي: "دونيل مالين لاعبًا جديدًا في صفوف فريق روما.. يسرّنا الإعلان عن انضمام اللاعب قادمًا من أستون فيلا، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء".

وأوضح النادي الإيطالي أن اللاعب الذي سيبلغ من العمر 27 عامًا بعد 3 أيام فقط سيرتدي القميص رقم 14، خلال الفترة المقبلة مع الفريق.

وسبق للمهاجم الهولندي أن لعب لأندية آيندهوفن، وبوروسيا دورتموند، وأستون فيلا، كما شارك مع هذه الفرق في 194 مباراة، مسجلًا 104 أهداف في جميع المسابقات.

ولعب مالين مع منتخب هولندا، في 49 مباراة دولية، مسجلًا 13 هدفًا، بما في ذلك مشاركته في بطولتي أمم أوروبا 2021 و2024، وكان له دورًا بارزًا في تأهل الطواحين إلى ثمن نهائي يورو 2024، عندما سجل هدفين أمام رومانيا.

وخاض دونيل مالين مع أستون فيلا 46 مباراة في جميع البطولات الرسمية، أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

وعلى الصعيد الكروي لنادي روما الإيطالي فقد سبق وودع مسابقة كأس إيطاليا بعد ان خسر مؤخرًا امام فريق تورينو،، بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الذي وافق يوم 14 يناير الجاري، في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الـ16 من كأس إيطاليا.

