تكنولوجيا DM-i تدخل مصر وتعيد رسم خريطة المنافسة بقطاع السيارات

تجري سيارات BYD الصينية العديد من الاستعدادات لطرح سيارتها التي تتمتع بنظام التكنولوجيا العالية داخل السوق المصري خلال الأيام القادمة، وذلك يخلق روح المنافسة داخل قطاع السيارات.

وتعد للمرة الأولى في مصر تطلق تكنولوجيا DM-i، التي تمثل نقلة نوعية في عالم السيارات الهجينة الذكية القابلة للشحن (PHEV) هذه التكنولوجيا المطوّرة حصريًا من BYD توفّر كفاءة أعلى في الطاقة أعلى، استهلاكًا أقل للوقود، وأداء قيادة أكثر سلاسة وراحة.

تكشف BYD مبكرًا عن Blade Battery، البطارية الأكثر أمانًا في تاريخ المركبات الكهربائية، بفضل مقاومتها الفائقة للحرائق واستقرارها العالي حتى في أقسى الظروف، على عكس البطاريات التقليدية التي قد تتعرض لارتفاع الحرارة أو الانفجار.

بهذا التمهيد الذكي قبل الإطلاق الرسمي، تعيد BYD صياغة مفهوم تقديم السيارات في مصر، وتفتح حوارًا مبكرًا مع السوق حول مستقبل التنقل، حيث تتقدم التكنولوجيا لتكون قلب التجربة وليس مجرد مكوّن خفي ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول BYD، أكبر علامة سيارات كهربائية في العالم إلى السوق المصري.

