بالأرقام، إجمالي تراخيص السيارات الكهربائية في مصر

أكد التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، على أن عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ 21-7-2021 وحتى أكتوبر 2025 بلغت 17329 سيارة وفي شهر اكتوبر 2025 بلغت عدد المركبات 1643 من بينها 1379 سيارة كهربائية.



وسجلت بي واي دي 525 سيارة واستحوذت سونج بلا س وحدها على 282 سيارة أما نيسان فجاءت فى المركز الثانى 108 سيارة واستحوذت إكس تريل على 100 سيارة وفولكس فاجن 77 سيارة وروكس 90 سيارة وبى ام دبليو 61 سيارة واحتلت (I5)على 15 سيارة ثم وشيفورولية 58 سيارة وديبال 39 سيارة وشاومي 12 وشانجان 12 سيارة وسمارت 8 سيارات.



أرقام التراخيص طبقا لنوع الوقود زيرو ومستعمل:

سجل التقرير ترخيص 439450 مركبة من بينها 297714 بنزين و111802 سولار و12549 مركبة بنزين وغاز طبيعى و1643 كهرباء.



عدد المركبات التي تم ترخيصها مستعملة :

بلغ عدد ترخيص المركبات المستعملة 439450 مركبة من بينهم 347067 سيارة أما الجمارك بلغت 19061 مركبه من بينهما 13913 نقل جمرك و3794 جمرك ملاكي.



وحدات المرور والتراخيص:

احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الاول فى تسجيل السيارات الزيرو حيث استقبلت 1937 سيارة ثم وحدة مرور مدينة نصر 1510 ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 1421 ثم وحدة مرور فيصل 1350 سيارة ثم الاميرية 1217 سيارة كما احتل منفذ السلوم المركز الأول حيث استقبل 15834 ونويبع 1225 وطابا 757



أعلن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التي تم التأمين الإلزامي عليها وتم ترخيصها "زيرو" 52482 مركبة بنسبة انخفاض 2.5% عن الشهر السابق كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1.704مركبة موديل 2022 و1405 مركبة موديل 2023 و3066 مركبة موديل 2024 و32254 مركبة موديل 2025 و14053مركبه موديل 2026.

