رسالة من داخل السجن، مادورو يخاطب شعب فنزويلا بشأن ديليسي رودريجيز

بعث الرئيس الفنزويلي المعتقل في أمريكا نيكولاس مادورو، رسالة من داخل سجنه، إلى شعب فنزويلا، حثَّهم فيها على الثقة بالرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، التي تولت قيادة البلاد بعد اختطافه.

وكانت قوة أمريكية خاصة قد نفذت عملية عسكرية مباغتة وخاطفة لاعتقال مادورو من داخل قصره، ونقلته إلى نيويورك لمحاكمته بتهمة نشر المخدرات وقتل الأمريكيين، وهي التهمة التي ألصقها به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة الأنباء الفنزويلية أن نائب الجمعية الوطنية نيكولاس مادورو جيرا، نجل الرئيس المختطف، قال إن والده حث في رسالته الفنزويليين ومختلف الجهات السياسية الفاعلة على الحفاظ على الوحدة والثقة بالرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريجيز.



ونقلت الوكالة عن مادورو الابن قوله: "ثقوا بديلسي وبالفريق الذي يقودها، وثقوا بنا. هذه هي الرسالة التي أرسلها لنا أمس. يجب أن نرفع راياتنا من أجل الحفاظ على السلام في المنطق".

وأضاف جيرا أن "الرسالة الأساسية في الرسالة تحث على وضع ثقة مطلقة في الإدارة، التي تقودها حاليًّا ديلسي رودريجيز بصفتها رئيسة بالإنابة، وكذلك في الفريق الحكومي المرافق لها".

وتابع: "تلقينا أمس رسالة منهما. قالا لنا إنهما ثابتان وقويان، وإنهما واضحان بشأن الدور الذي يتعيَّن عليهما أداؤه في هذه المعركة، وإنهما يتمتعان براحة البال والإيمان بالله وبشعب فنزويلا".

واستحضر مادورو جويرا تأثير الهجمات التي نُفذت في الثالث من يناير في العاصمة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 108 أشخاص جراء التفجيرات، داعيًا إلى تحويل الحداد إلى تنظيم شعبي فاعل، بحسب الوكالة الفنزويلية.

ونقلت الوكالة عن جيرا قوله: "علينا أن ننزل إلى الشوارع لاستعادة كرامتنا وسيادتنا؛ نحن الشعب الذي سمع القنابل ورآها. هنا كان هناك أكثر من 108 قتلى. في الثالث من يناير، ورغم الحزن العميق الذي قد نشعر به، يجب أن نحوّل هذا الحزن إلى تنظيم شعبي نشط".

