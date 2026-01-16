من اتحاد الطلبة إلى الخارجية، معلومات عن شائع الزنداني رئيس الوزراء اليمني الجديد

18 حجم الخط

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تعيين وزير الخارجية في حكومته شائع محسن الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء خلفًا لسالم بن بريك، الذي قدم استقالة حكومته.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن قرار العليمي الذي "كلف الزنداني بتشكيل الحكومة"، مع الإبقاء على الحكومة الحالية في حالة تصريف للأعمال (باستثناء التعيين والعزل) حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن جهة أخرى، عين بن بريك مستشارا لرئيس مجلس القيادة للشؤون المالية والاقتصادية.

خلال لقائه بن بريك، أشاد العليمي بـ "جهود رئيس وأعضاء الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي" رغم "الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية".

من هو شائع الزنداني رئيس الوزراء اليمني الجديد

ويشغل الزنداني منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين منذ مارس 2024م، وحتى قرار تعيينه حاليًا رئيسا لمجلس الوزراء، بعيد استقالة سلفه سالم بن بريك، 16 يناير 2026.

ولد الدكتور شائع محسن الزنداني في مديرية جحاف بمحافظة الضالع، وحاصل على دكتوراه -فلسفة (قانون)، وبكالوريس حقوق، ودكتوراه فخرية في العلوم الدبلوماسية.

وشغل الزنداني العديد من المهام في السلك الدبلوماسي أبرزها:

- وزير الخارجية وشؤون المغتربين منذ مارس 2024م.

- سفير فوق العادة ومفوضا لدى المملكة العربية السعودية – مندوب اليمن الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي 2017 - 2024.

- سفير فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية 2010-2015.

- سفير فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإيطالية – سفير غير مقيم لدى اليونان، صربيا، ألبانيا، سان مارنيو 2005-2010.

- مندوب دائم للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأعذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو 2008-2010.

- سفير – مستشار الوفد الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة -جنيف 1994-1997.

- سفير فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة وشمال أيرلندا -1991-1994.

- نائب وزير الخارجية للجمهورية اليمنية 1990- 1991/ مرتبة وزير.

- نائب وزير الخارجية -عدن 1986-1990.

- وزير مفوض قائم بأعمال السفارة بغداد 1981-1982.

- مدرس بجامعة عدن 1978-1981.

عضوية الهيئات واللجان الرسمية والمنظمات الاجتماعية والمهنية:

- اللجنة العليا للإصلاح السياسي والاقتصادي عام 1989.

- ترأس لجنة الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي محادثات الوحدة عام 1990.

- ترأس وفد الجمهورية اليمنية في اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم إعلان الوحدة اليمنية 22 مايو 1990.

- رئيس فخري جمعية الصداقة البريطانية اليمنية 1992-1995.

- مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني.

- منتدى الفكر العربي.

- مركز الدراسات السياسية لندن.

- مجلس الأمناء للمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا – الأمم المتحدة.

- محاضر كلية الحقوق جامعة عدن 1988-1990.

- المجلس المركزي لاتحاد الحقوقيين اليمنيين 1980.

- رئيس الاتحاد الوطني العام لطلبة اليمن 1974.

- السكرتير العام للاتحاد العام للطلبة العرب 1976.

