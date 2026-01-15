أسباب زيارة شباب "المصري الديمقراطي" سفارة فنزويلا

18 حجم الخط

في توقيت تشهد فيه العلاقات الدولية توترًا متزايدًا، وتتصاعد فيه كلفة الأزمات على الشعوب قبل الحكومات، توجه وفد من اتحاد شباب القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مقر سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالقاهرة، في تحرك يعكس حضور البعد الإنساني داخل النشاط الحزبي، وسعي أجنحة الشباب إلى لعب دور يتجاوز الإطار المحلي نحو دوائر أوسع من التضامن الدولي.

أسباب تقديم العزاء في السفارة الفنزويلية

الزيارة، التي جاءت لتقديم واجب العزاء والتضامن مع الدولة الفنزويلية على خلفية الأحداث الأخيرة، لا تنفصل عن سياق أوسع تشهده الساحة الحزبية، حيث باتت بعض الأحزاب تدفع بكوادرها الشابة إلى التفاعل مع القضايا الدولية من منظور إنساني وسياسي متزن، بعيدًا عن الاستقطاب أو الاصطفافات الحادة.

وضم الوفد قيادات شابة وقيادات تنظيمية من الحزب، في مقدمتهم الأستاذة نورا عبد الستار، عضو الهيئة العليا، والأستاذ مصطفى البدري، رئيس اتحاد شباب القاهرة، والأستاذ إبراهيم زغلول، أمين الإعلام باتحاد شباب القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء الاتحاد والحزب.

وخلال اللقاء، شدد الوفد على موقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الداعم والمتضامن مع جمهورية فنزويلا البوليفارية، مؤكدين أن التضامن مع الشعوب في أوقات الأزمات يعد جزءًا من المسؤولية السياسية والأخلاقية، وليس مجرد تعبير رمزي، خاصة في عالم باتت فيه الأزمات متشابكة وعابرة للحدود.

ما وراء زيارة المصري الديمقراطي ل سفارة فنزويلا ؟

وتحمل الزيارة عدة دلالات، من بينها تصاعد دور ما يُعرف بـ«الدبلوماسية الحزبية» و«الدبلوماسية الشعبية»، حيث تسعى الأحزاب، عبر أذرعها الشبابية، إلى بناء قنوات تواصل غير رسمية مع دول وشعوب أخرى، بما يعزز من حضورها في القضايا الدولية ذات الطابع الإنساني.

كما تعكس الزيارة توجه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نحو ترسيخ خطاب تضامني يقوم على احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تجاوز أزماتها، وهو خطاب ينسجم مع المرجعية الاجتماعية الديمقراطية التي يطرحها الحزب في برامجه ومواقفه.

من جانبه، استقبل القنصل الفنزويلي بالقاهرة الوفد الحزبي، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة التضامنية، ومؤكدًا أنها تمثل رسالة دعم معنوية مهمة في هذا التوقيت، وتعكس عمق علاقات الود والاحترام المتبادل بين الشعبين المصري والفنزويلي.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تنامي أدوار الفاعلين غير الرسميين في المشهد الدولي، حيث لم تعد العلاقات بين الشعوب حكرًا على القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل باتت الأحزاب ومنظمات الشباب جزءًا من مشهد أوسع لإدارة الأزمات وبناء جسور التواصل، في عالم يتغير بسرعة وتتداخل فيه السياسة مع القيم الإنسانية

