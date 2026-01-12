ماذا يكشف تمثيل المصري الديمقراطي داخل مجلس نواب 2026؟

18 حجم الخط

في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب 2026–2031، أدى نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليمين الدستورية، في مشهد بروتوكولي يعكس اكتمال التشكيل البرلماني، لكنه يفتح في الوقت نفسه بابًا أوسع لقراءة تركيبة التمثيل الحزبي داخل المجلس، ودلالات الأسماء التي دخلت القاعة هذه المرة.

قائمة نواب المصري الديمقراطي في البرلمان

ضمت قائمة نواب الحزب أسماءً تجمع بين الخبرة البرلمانية، والخلفيات الحقوقية، والحضور النسوي، من بينهم حسين غيتة، مدحت ركابي، فريدي البياضي، أميرة فؤاد، سناء السعيد، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، محمود سامي، ريهام عبد النبي، بسام الصواف، أمير الجزار، وأحمد علاء.

وتعكس هذه التشكيلة، وفق متابعين للشأن البرلماني، نمطًا اعتاده الحزب في دورات سابقة، يقوم على الدفع بشخصيات تمتلك خبرة سابقة في العمل التشريعي أو العام، بما يسمح له بالحفاظ على حضور واضح داخل اللجان النوعية، خاصة تلك المرتبطة بالحقوق والحريات، والسياسات الاجتماعية، والخدمات.

ويبرز ضمن الأسماء عدد من النواب الذين سبق لهم لعب أدوار رقابية وتشريعية ملحوظة، سواء عبر طلبات الإحاطة أو المناقشات العامة، وهو ما يشير إلى استمرار اعتماد الحزب على ما يمكن وصفه بـ«المعارضة المؤسسية» داخل البرلمان، القائمة على العمل من داخل القواعد الدستورية واللائحية للمجلس.

كما تحمل التشكيلة حضورًا نسويًا لافتًا نسبيًا، في دلالة على حرص الحزب على الإبقاء على تمثيل المرأة داخل الكتلة البرلمانية، في وقت تشهد فيه النقاشات التشريعية اهتمامًا متزايدًا بملفات الأحوال الشخصية، والحماية الاجتماعية، والحقوق الاقتصادية.

طبيعة برلمان 2026

ولا تنفصل دلالة الأسماء عن السياق الأوسع لانعقاد الفصل التشريعي الثالث، حيث تختلف طبيعة البرلمان الحالي عن دورات سابقة، سواء من حيث أولويات الأجندة التشريعية أو طبيعة التوازنات السياسية داخل القاعة، وهو ما يضع تحديات إضافية أمام الأحزاب ذات التمثيل المحدود عدديًا.

ويرى مراقبون أن قراءة أسماء نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي لا تكتمل فقط من خلال خلفياتهم الفردية، بل من خلال قدرتهم على التنسيق الجماعي داخل المجلس، واستثمار الخبرات المتراكمة في ملفات محددة، بما يسمح بتحقيق تأثير نسبي يتجاوز الحسابات العددية.

وبينما انتهت الجلسة الافتتاحية بأداء القسم، تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية ترجمة هذا الحضور الاسمي إلى أدوار تشريعية ورقابية ملموسة خلال السنوات الخمس المقبلة، في برلمان تتحدد فيه فاعلية الكتل السياسية بقدرتها على العمل داخل هوامش الواقع السياسي القائم.

