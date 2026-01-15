الدحيح يدخل عالم المال والأعمال، أحمد الغندور ينضم إلى مجلس إدارة شركة مالية قابضة

18 حجم الخط

في خطوة لافتة تجمع بين صناعة المحتوى والقطاع المالي، انضم صانع المحتوى المصري أحمد الغندور، الشهير بلقب «الدحيح»، إلى مجلس إدارة إحدى الشركات المالية القابضة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.6 مليار جنيه، في تطور يعكس اتجاهًا جديدًا لدمج التأثير الرقمي بالأنشطة الاستثمارية والمالية.

أحمد الغندور واحدًا من أبرز صناع المحتوى في العالم العربي



ويُعد أحمد الغندور واحدًا من أبرز صناع المحتوى في العالم العربي، حيث يتابعه ملايين المشاهدين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونجح خلال السنوات الماضية في تبسيط العلوم والمعرفة بأسلوب جذاب وقريب من الجمهور، ما منحه قاعدة جماهيرية واسعة وثقة كبيرة لدى فئات مختلفة، خاصة من الشباب.



الدحيح» في هيكل ملكية شركة مالية

وتأتي مشاركة «الدحيح» في هيكل ملكية الشركة ومجلس إدارتها في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الوعي المالي والاستثماري، وتقديم مفاهيم الأسواق المالية وإدارة الأصول بصورة مبسطة وسهلة الفهم، مستفيدة من خبرته الكبيرة في التواصل مع الجمهور وصياغة الرسائل المعقدة بلغة واضحة.

وتأسست الشركة المالية القابضة في عام 2019،

وتتمثل أنشطتها الرئيسية في مجالات الوساطة المالية، وإدارة الأصول، إلى جانب عدد من قنوات الاستثمار الأخرى، مستهدفة تقديم حلول مالية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات.



انضمام الدحيح يعكس تحولًا في طريقة تفكير المؤسسات

ويرى مراقبون أن انضمام صانع محتوى بحجم أحمد الغندور إلى مجلس إدارة شركة مالية يعكس تحولًا في طريقة تفكير المؤسسات، التي باتت تدرك أهمية التأثير الإعلامي والرقمي في بناء الثقة، ونشر الثقافة المالية، وجذب شرائح جديدة من العملاء، لا سيما من جيل الشباب.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في إطلاق مبادرات ومحتوى توعوي مبتكر، يربط بين المعرفة المالية والاستثمار المسؤول، ويعزز من حضور الشركة في السوق، مستندًا إلى مزيج فريد من الخبرة المالية والتأثير الجماهيري.

