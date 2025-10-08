رئيس الأعلى للإعلام يلتقي أحمد الغندور الشهير بـ«الدحيح»

عقد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لقاءً مع أحمد الغندور، مقدم برنامج "الدحيح" المذاع عبر موقع "يوتيوب"، بحضور شريف خالد عبد الحليم، أحد مسئولي إعداد البرنامج، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز التواصل مع صُنّاع المحتوى والمؤثرين في مجال صناعة المحتوى الرقمي، وتشجيعهم على تقديم محتوى هادف يسهم في نشر المعرفة والوعي العام بين فئات المجتمع المختلفة.



واستعرض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توجهات المجلس نحو دعم المحتوى الرقمي الهادف، مؤكدًا استعداد المجلس لتقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع صُنّاع المحتوى المتميز، بما يضمن التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية.



وأشاد رئيس المجلس بالدور التنويري الذي يقوم به صُنّاع المحتوى الشباب في تقديم المعرفة بأسلوب مبسط وجذاب، مؤكدًا أن الإعلام الرقمي أصبح أحد الأدوات المؤثرة في تشكيل الوعي العام، خاصة بين فئة الشباب.

