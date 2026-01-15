إذاعات راديو النيل تطلق حزمة فعاليات وتغطيات خاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 57

18 حجم الخط

مع اقتراب انطلاق الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تستعد مجموعة إذاعات راديو النيل الأربع: "ميجا إف إم، نغم إف إم، شعبي إف إم، وراديو هيتس"، لإطلاق حزمة واسعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، وذلك في إطار مشاركتها كشريك إعلامي رسمي للمعرض في دورته الحالية.

إطلاق بودكاست لمعرض القاهرة للكتاب



وتأتي هذه الشراكة بين إذاعات راديو النيل والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن خطة إعلامية متكاملة، تشمل إطلاق بودكاست خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 يقدمه نخبة من مذيعي راديو النيل، إلى جانب إدارة عدد من ندوات المعرض، وتقديم تغطيات حية ومباشرة من داخل أروقة المعرض، لرصد الفعاليات واللقاءات مع المثقفين والناشرين ورواد المعرض.

تخفيضات على إصدارات معرض القاهرة للكتاب

كما تتضمن الشراكة تنظيم مسابقات وتقديم تخفيضات وخصومات على إصدارات مختارة، فضلًا عن هدايا مقدمة من الهيئة المصرية العامة للكتاب لمستمعي الإذاعات الأربع، في إطار تعزيز التفاعل الجماهيري مع الحدث الثقافي الأكبر في مصر والعالم العربي.

وتعكس هذه الخطوة حرص كل من إدارة راديو النيل وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب على دعم المشهد الثقافي، وتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة، وترسيخ دور الإعلام المسموع كجسر فاعل بين الثقافة والجمهور بمختلف فئاته.

