واي فاي مجاني ومبادرات للقراءة ونجوم الفكر، أبرز الخدمات في معرض القاهرة للكتاب 2026

18 حجم الخط

يستقبل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يقام خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، حيث تحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض، واختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض، والفنان محيي الدين اللباد شخصية معرض الطفل.

أبرز مبادرات معرض القاهرة للكتاب

تميزت الدورة 57 من معرض القاهرة للكتاب 2026، بإطلاق حزمة من المبادرات التي تستهدف تعزيز القراءة وتسهيل وصول الكتاب للمواطن، ومن أبرزها:

مبادرة "مكتبة لكل بيت": تضم 20 مؤلفًا متنوعًا من أهم ما أصدرته قطاعات وزارة الثقافة وتهدف إلى توفير مجموعات من الكتب بأسعار مخفضة للغاية لتشجيع الأسر المصرية على بناء مكتبات منزلية.

حقيبة نجيب محفوظ: مبادرة خاصة تحتفي بشخصية المعرض، تضم 15 إصدارا من مختارات أعمال الأديب العالمي وكتبًا نقدية حوله بأسعار مدعومة.

برنامج "كايرو كولينج" المتطور: الذي يعود بقوة لفتح آفاق التعاون والتبادل التجاري بين الناشرين المصريين والأجانب، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة النشر.

مبادرة مصر الطيران: بتخفيض جميع تذاكر القادمين إلى المعرض بنسبة 20%.

رموز الإبداع العربي في معرض القاهرة للكتاب

اختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الأديب العالمي نجيب محفوظ ليكون شخصية الدورة الـ57 حيث سيتم تخصيص برنامج فكري وسينمائي متكامل لاستعراض إرثه، بما في ذلك معرض "محفوظ بعيون العالم" للكاريكاتير.

كما تم اختيار شخصية معرض كتاب الطفل، وهو الفنان التشكيلي الرائد محيي الدين اللباد، صاحب "كشكول الرسام"، تقديرًا لدوره التاريخي في الارتقاء بكتاب الطفل العربي.

أما بالنسبة لأبرز أسماء الكتاب والمثقفين العرب الذين سيشاركون خلال الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، فيشهد المعرض مشاركة نخبة من الشعراء والمفكرين، أبرزهم: (أدونيس، شوقي بزيع، إبراهيم نصر الله، واسيني الأعرج، وأنعام كجه جي).

إتاحة الانترنت المجاني لزوار معرض الكتاب

استجابةً لمتطلبات العصر الرقمي ولتحسين تجربة الزائرين، والذين يشكل الشباب 80% منهم، يقدم معرض القاهرة للكتاب 2026 خدمات تقنية وميدانية جديدة وهى:

واي فاي مجاني لأول مرة، حيث سيتم توفير خدمة الإنترنت المجاني للزوار والعارضين لتسهيل التواصل واستخدام المنصات الرقمية، إتاحة تطبيق ذكى مخصص للزوار (خريطة تفاعلية للناشرين، أجندة الفعاليات اليومية، وتنبيهات بمناطق الازدحام لتجنبها)

جائزة نجيب محفوظ وحفل افتتاح معرض القاهرة للكتاب

كما يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026،عددًا من المستحدثات المهمة، من بينها إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، التي تمنح باسم وزارة الثقافة المصرية، وتبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية تذكارية.

وفى الافتتاح سيقام حفل فني كبير لأول مرة على مسرح المنارة بعنوان «يوسف شاهين.. حدوتة مصرية»، احتفاءً بمئوية ميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين، إلى جانب حفل ختام فني بعنوان «غنا القاهرة»، يتضمن تسليم جوائز المعرض، والإعلان عن الفائز بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية في دورتها الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.