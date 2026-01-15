الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أولوية المرور السبب، القبض على قائد سيارة ربع نقل حطم زجاج ملاكي بالبساتين (فيديو)

ضبط قائد سيارة ربع
ضبط قائد سيارة ربع نقل حطم زجاج ملاكي بالبساتين
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ربع نقل لقيامة بالتعدى على سيارة ملاكى وتحطيم زجاجها الخلفي بسبب أولوية المرور بـمنطقة البساتين.

 

ضبط قائد سيارة ربع نقل حطم زجاج ملاكي بالبساتين

ورصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة "ربع نقل " بالتعدي على سيارة ملاكي يستقلها عدد من الأطفال وتحطيم زجاجها الخلفي بسبب أولوية المرور بالقاهرة.


وبالفحص تبين أن قسم شرطة البساتين تلقي بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال عوده نجليه من إحدى المدارس بدائرة القسم مستقلين سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي حدثت مشادة كلامية بين قائدها وسائق سيارة أخري بسبب أولوية المرور تطورت لقيام الأخير بتحطيم زجاج السيارة التي يستقلها الأطفال مما تسبب فى ترويعهم.


وتمكن رجال المباحث من تحديد قائد السيارة وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما لذات الخلاف وأفاد بأنه تم الصلح فيما بينهما.

 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

وفى سياق آخر كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم قيام شخص بتحطيم زجاج سيارة وسرقة هاتف محمول والتعدي على رجل مسن بالإسماعيلية.

 

تفاصيل الواقعة

وتبين أن الواقعة غير صحيحة، وأن ما حدث بالفعل يعود لتاريخ 21 أكتوبر، حين تلقى مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية بلاغًا من القائم على النشر، وهو طالب مقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام شقيقه بالتعدي عليه بالسب والضرب بسبب خلافات عائلية بينهما، وبسؤاله أقر بتنازله عن الشكوى بعد تصالحهما.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

