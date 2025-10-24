الجمعة 24 أكتوبر 2025
فابريزيو رومانو: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، حقيقة ما تردد عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة، عقب توتر علاقته مع آرني سلوت المدير الفني للفريق.

وقال فابريزيو رومانو في تصريحات نشرتها شبكة "givemesport" البريطانية، "لا توجد مشاعر سلبية داخل نادي ليفربول تجاه  محمد صلاح بعدما حدث عقب مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، النجم المصري لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من الفريق والمشروع"، مضيفًا، "ليفربول يدرك أن محمد صلاح لا يعيش أفضل أيامه، لكن النادي يواصل دعمه وثقته به، لا توجد أي مشاكل على الإطلاق".

واستكمل، "إدارة ليفربول لا تشعر بالقلق بعدما قام محمد صلاح بإزالة جميع الإشارات المتعلقة بنادي ليفربول من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن بعض قطاعات القاعدة الجماهيرية تخشى أن يكون ذلك علامة على الغضب والتفكير في الرحيل". 

واختتم، "ليفربول يرى أن محمد صلاح مازال جزءًا أساسيًّا من خطط المدرب أرني سلوت حيث يهدف المدير الفني الهولندي إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي".

