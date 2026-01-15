مورينيو أشاد به، جوهرة المغرب يثير صراعا بين ريال مدريد وبرشلونة

18 حجم الخط

دخل المغربي ريان بونيدا، لاعب وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي، دائرة اهتمام عملاقي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، تمهيدًا للتحرك نحوه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل التطور السريع الذي يعيشه اللاعب مؤخرًا.

ويبلغ بونيدا من العمر 19 عامًا، ويحمل أصولًا مغربية، كما يمثل منتخب بلجيكا (تحت 21 عامًا).

ريان بونيدا يدخل اهتمامات أندية أوروبية عديدة

وبحسب تقارير صحفية إسبانية فإن بونيدا، المولود في مدينة فيلفورد البلجيكية عام 2006، صعد بسرعة لافتة في قوائم كشافي الأندية الكبرى في أوروبا، بعدما لفت الأنظار بموهبته الكبيرة وقدراته الفنية العالية.

ريال مدريد وبرشلونة متهمان بضم ريان بونيدا

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الخميس، إن ريال مدريد وبرشلونة كثفا متابعتهما للاعب خلال الأشهر الماضية، مع إعداد تقارير فنية مفصلة عن أدائه وإمكاناته.

مورينيو يشيد بإمكانيات ريان بونيدا

وكان المدرب البرتغالي المخضرم، جوزيه مورينيو، قد أشاد باللاعب في وقت سابق، عقب مواجهة أياكس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "ما يثير إعجابي فيه هو شجاعته في البحث عن المواجهات الفردية، واحد ضد واحد، والمشاركة فيها دون تردد".

