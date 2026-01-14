أياكس الهولندي يعلن التعاقد مع نجل إبراهيموفيتش

18 حجم الخط

أعلن نادي أياكس الهولندي تعاقده رسميًا مع السويدي ماكسيميليان إبراهيموفيتش، قادمًا من صفوف نادي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع ماكسيميليان إبراهيموفيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2025-2026.

ويبلغ ماكسيميليان إبراهيموفيتش من العمر 19 عامًا، وهو نجل النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، لينضم إلى أحد الأندية التي سبق لوالده أن دافع عن ألوانها خلال مسيرته الاحترافية.

ويعد انضمام ماكسيميليان إلى أياكس خطوة جديدة في مسيرته الكروية، حيث يسعى لإثبات نفسه بعيدًا عن اسم والده، داخل نادٍ معروف بتاريخه العريق في صناعة وتطوير المواهب الشابة.

وسبق أن لعب زلاتان إبراهيموفيتش ضمن صفوف فريق آياكس أمستردام في الفترة بين صيف 2001 و2004.

وقال النادي الهولندي في بيان رسمي له: "توصل أياكس إلى اتفاق مع ماكسيميليان إبراهيموفيتش ونادي آي سي ميلان لضم المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا على سبيل الإعارة".

وأضاف: "مدة الإعارة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، ويتضمن الاتفاق خيار الشراء لأياكس".وأتم: "سيحصل اللاعب في البداية على دقائق لعب بشكل أساسي مع فريق أياكس تحت 23 عامًا، وسينتقل بانتظام بين فريق أياكس تحت 23 عامًا والفريق الأول خلال الموسم، حتى يتمكن من التعود على المستوى الأعلى".

من جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته البالغة بهذه التجربة الجديدة من نوعها بالنسبة له، حيث قال في تصريحات صحفية: "أنا شخص ولاعب مستقل، وأريد أن أكتب قصتي بنفسي، أشعر بالرضا والحماس، من الرائع أن والدي لعب أيضًا لأياكس".

وأضاف: "أنا سعيد بهذه الفرصة لمواصلة التطور هنا، أنا هنا لأتخذ قراراتي بنفسي، وأتطلع بشوقٍ كبير إلى ذلك، أحب فلسفة أياكس وأسلوب لعبهم الهجومي، وأعتقد أنه يناسبني تمامًا".

